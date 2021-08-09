Самолет с российскими олимпийцами приземлился во Внуково
16:40
Рейс с российскими спортсменами, выступавшими на Олимпиаде в Токио, с оркестром встретили в московском аэропорту Внуково, сообщает РЕН ТВ.
Россиян встретили их семьи и близкие. В честь возвращения домой олимпийцам вручили букеты из гортензий.
Вечером герои Олимпиады приедут на Красную площадь. У стен Кремля в честь триумфа российских атлетов состоится грандиозное шоу.
Всего у сборной ОКР в Токио 71 награда — 20 высшего достоинства, 28 серебряных и 23 бронзовых. По общему количеству российские спортсмены заняли третье место. По классификации МОК команда — в пятерке лучших.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/v-rossii/867051-zolotoi-reis-iz-tokio-torzhestvenno-vstretil-orkestr-vo-vnukovo
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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