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Самолет с российскими олимпийцами приземлился во Внуково

16:40
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Рейс с российскими спортсменами, выступавшими на Олимпиаде в Токио, с оркестром встретили в московском аэропорту Внуково, сообщает РЕН ТВ.

Россиян встретили их семьи и близкие. В честь возвращения домой олимпийцам вручили букеты из гортензий.

Вечером герои Олимпиады приедут на Красную площадь. У стен Кремля в честь триумфа российских атлетов состоится грандиозное шоу.

Всего у сборной ОКР в Токио 71 награда — 20 высшего достоинства, 28 серебряных и 23 бронзовых. По общему количеству российские спортсмены заняли третье место. По классификации МОК команда — в пятерке лучших.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/v-rossii/867051-zolotoi-reis-iz-tokio-torzhestvenno-vstretil-orkestr-vo-vnukovo

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Иван Шитик все материалы автора

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