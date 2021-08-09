Валуев — о словах Познера: «Никакой государственной поддержки допинга в России нет»
Депутат Госдумы РФ Николай Валуев отреагировал на слова Владимира Познера о том, что команда России заслужила наказание за допинговые скандалы на Олимпиаде.
Ранее Познер заявил, что команда России заслужила наказание и отношение к себе за допинговый скандал.
«Российская Федерация не может быть столько мощно преследуема, потому что есть уже определенное юридическое заключение, что те обвинения, которые в наш адрес звучали вначале, не являются правдой. Следовательно, наша российская сборная чрезмерно преследовалась на основании всего лишь голословных утверждений. Наказания российских спортсменов, уличенных в применении допинга, вполне оправданны. Они относятся ко всем, не только к россиянам. Но преследование всей команды — это уже политика», — цитирует Валуева «Говорит Москва».
Олимпиада в Токио проходила с 23 июля по 8 августа. Сборная России завоевала на Играх в Токио 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.
Дополнительная информация:
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю