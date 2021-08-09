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Валуев — о словах Познера: «Никакой государственной поддержки допинга в России нет»

15:53
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Депутат Госдумы РФ Николай Валуев отреагировал на слова Владимира Познера о том, что команда России заслужила наказание за допинговые скандалы на Олимпиаде.

Ранее Познер заявил, что команда России заслужила наказание и отношение к себе за допинговый скандал.

«Российская Федерация не может быть столько мощно преследуема, потому что есть уже определенное юридическое заключение, что те обвинения, которые в наш адрес звучали вначале, не являются правдой. Следовательно, наша российская сборная чрезмерно преследовалась на основании всего лишь голословных утверждений. Наказания российских спортсменов, уличенных в применении допинга, вполне оправданны. Они относятся ко всем, не только к россиянам. Но преследование всей команды — это уже политика», — цитирует Валуева «Говорит Москва».

Олимпиада в Токио проходила с 23 июля по 8 августа. Сборная России завоевала на Играх в Токио 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

Дополнительная информация:

https://govoritmoskva.ru/news/283429/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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