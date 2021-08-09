США введут санкции против Национального олимпийского комитета Белоруссии

США обвиняют Национальный олимпийский комитет Белоруссии в пособничестве отмыванию денег.

«Национальный олимпийский комитет Белоруссии обвиняется в пособничестве отмыванию денег, уклонении от санкций и обходе визовых запретов. Олимпийский комитет публично объявил ему выговор за неспособность защитить белорусских атлетов от политической дискриминации и репрессий», — говорится в указе Белого дома про попадающие под санкции белорусские организации, информирует РИА Новости.

В понедельник США объявили о введении новых санкций против Белоруссии. Под них, в частности, попал Национальный олимпийский комитет Белоруссии, который возглавляет Виктор Лукашенко, старший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко.