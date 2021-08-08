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Российские олимпийцы прибыли на Красную площадь

17:00
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Члены олимпийской сборной России прибыли на Красную площадь. Там пройдет специальный концерт знаменитого пианиста Дениса Мацуева в их честь.

Ведущая мероприятия — Мария Захарова (Официальный представитель МИД РФ).

Сборная России на летних Олимпийских играх в Токио заняла самое низкое место в медальном зачете с 1912 года.

Российские спортсмены с 71 наградой (20 золотыми, 28 серебряными и 23 бронзовыми) финишировали на пятом месте. Ранее в истории России команда никогда не опускалась ниже четвертой строчки. При этом по общему количеству медалей российская команда стала третьей.

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Артем Бухаев все материалы автора

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