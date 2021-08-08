Российские олимпийцы прибыли на Красную площадь
17:00
Члены олимпийской сборной России прибыли на Красную площадь. Там пройдет специальный концерт знаменитого пианиста Дениса Мацуева в их честь.
Ведущая мероприятия — Мария Захарова (Официальный представитель МИД РФ).
August 8, 2021
Сборная России на летних Олимпийских играх в Токио заняла самое низкое место в медальном зачете с 1912 года.
Российские спортсмены с 71 наградой (20 золотыми, 28 серебряными и 23 бронзовыми) финишировали на пятом месте. Ранее в истории России команда никогда не опускалась ниже четвертой строчки. При этом по общему количеству медалей российская команда стала третьей.
Читайте также
Главный судья по художественной гимнастике на проигранной Олимпиаде — русская. Как Наталья Кузьмина заняла этот пост
6
Зачет
vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю