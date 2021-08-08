В Токио завершилась церемония закрытия Олимпиады-2020

8 августа в Токио прошла церемония закрытия Олимпийских игр-2020.

Олимпиада-2020 прошла с 23 июля по 8 августа. Из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на год позже и прошла в отсутствие иностранных болельщиков.

Сборная России из санкций Всемирного антидопингового агентства до декабря 2022 года лишена права выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх со своим флагом и гимном.

Всего на Олимпиаде в Токио было разыграно 339 комплектов наград. Победу в общем медальном зачете одержала команда США, которая завоевала 39 золотых, 41 серебряную и 33 бронзовые награды. Второе место заняли китайцы (38-32-18), третье — японцы (27-14-17), четвертое — британцы (22-21-22). Сборная России заняла пятое место (20-28-23).

Впервые в истории церемония закрытия Олимпиады включала в себя кадры празднования в прямом эфире из города, в котором пройдут следующие Игры. ОИ-2024 состоятся в Париже.

XXXIII летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.