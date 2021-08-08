Олимпиада
Токио-2020
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Футбол
Баскетбол
Волейбол
Гандбол
Теннис
Легкая атлетика
Плавание
Синхронное плавание
Бокс
Вольная борьба
Художественная гимнастика
Спортивная гимнастика
Фехтование
Другие виды спорта
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

В Токио завершилась церемония закрытия Олимпиады-2020

16:30
Теги:

8 августа в Токио прошла церемония закрытия Олимпийских игр-2020.

Олимпиада-2020 прошла с 23 июля по 8 августа. Из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на год позже и прошла в отсутствие иностранных болельщиков.

Сборная России из санкций Всемирного антидопингового агентства до декабря 2022 года лишена права выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх со своим флагом и гимном.

Всего на Олимпиаде в Токио было разыграно 339 комплектов наград. Победу в общем медальном зачете одержала команда США, которая завоевала 39 золотых, 41 серебряную и 33 бронзовые награды. Второе место заняли китайцы (38-32-18), третье — японцы (27-14-17), четвертое — британцы (22-21-22). Сборная России заняла пятое место (20-28-23).

Впервые в истории церемония закрытия Олимпиады включала в себя кадры празднования в прямом эфире из города, в котором пройдут следующие Игры. ОИ-2024 состоятся в Париже.

XXXIII летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

В МОК отказались комментировать судейство художественной гимнастики на Олимпиаде
Медальный зачет Олимпиады-2020 в Токио: итоговое положение
Уникальная Ромашина, знаменосец Садулаев и чудо Ласицкене: победы России на Олимпиаде
«Рубин» прикрывает странные менеджерские решения плохим лимитом
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
1
Офсайд