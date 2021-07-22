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Президент ОКР Поздняков заявил, что не допускает вероятности отмены Олимпиады в Токио

10:20
Станислав Поздняков. Фото Наталья Пахаленко, ОКР
Станислав Поздняков. Фото Наталья Пахаленко, ОКР
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Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков на пресс-конференции перед стартом Олимпиады в Токио прокомментировал заявление представителей оргкомитета японских Игр о том, что соревнования могут быть отменены в случае резкого роста заболеваемости коронавирусом в стране.

«Нет, для себя я вообще не допускаю такой вероятности, учитывая то, что я вижу здесь, какие меры есть для противодействия распространения вируса. Уверен, что такую вероятность не допускает для себя ни один спортсмен. Они сконцентрированы на стартах и меньше всего об этом думают», — сказал журналистам Поздняков.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года. Изначально Игры должны были состояться летом 2020 года, но они были перенесены из-за пандемии коронавируса.

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Рустам Имамов все материалы автора

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