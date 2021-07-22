Поздняков объяснил отсутствие интереса россиян к Олимпиаде переживаниями из-за коронавируса

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков на пресс-конференции перед стартом Олимпиады в Токио прокомментировал исследование ВЦИОМ, согласно которому подавляющее большинство россиян слабо информировано о стартующей на днях Олимпиде.

Ранее сообщалось, что 97 процентов россиян не знают ни одного российского участника Олимпиады в Токио.

«Вообще, это в том числе и наша с вами задача (обращается к сидящем в зале журналистам — прим.), чтобы о них, наших спортсменах узнали. Я думаю, что наше общество сейчас волнует более важные вещи, которые касаются в это непростое время прежде всего здоровья. Но с 24 числа будут они узнавать о медалях и болеть за сборную. Наша общая миссия рассказать об этом максимальному числу людей. Не считаю, что подобные исследования — основополагающий аргумент, позволяющий делать выводы спортивная страна Россия или нет», — сказал Поздняков.