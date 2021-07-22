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В Токио за стуки до Олимпиады побит рекорд заражения коронавирусом за полгода

12:04

В Токио за сутки до церемонии Открытия Олимпиады-2020 зафиксировано 1979 новых случаев заражения коронавирусом, информирует Kyodo.

Это максимальный показатель с середины января 2021 года. В Токио объявлен четвертый уровень чрезвычайного положения.

Церемония открытия Олимпиады в Токио состоится завтра, 23 июля. Начало — в 14.00 (мск). 21 июля сообщалось, что открытие Игр посетят главы 15 государств и международных организаций.

Напомним, Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако перенесена на год из-за пандемии.

Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.

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