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Президент ОКР поделился впечатлениями от первых дней Олимпиады в Токио

21:30
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Президент ОКР Станислав Поздняков поделился впечатлениями от первых дней Олимпиады в Токио.

«Считаю, что стартовала наша команда на Играх вполне бодро. За два дня удалось побывать на самых разных соревнованиях. Такие же разные и эмоции. Например, от серебра Инны Дериглазовой. С одной стороны, второй финал и вторая медаль на двух подряд Олимпиадах. Это, безусловно, выдающийся успех. Но когда так близко до золота, когда пройден столь долгий, сложный пятилетний путь и не хватает всего одной-двух удачных атак...

Тем на менее Инну я от всей души поздравляю, как и всех наших призеров!

В стрельбе из лука вообще было в какой-то момент непонятно, сможет ли Светлана Гомбоева выступить в командных соревнованиях сегодня. Поволновались мы все за нее. А получилось в итоге повторить серебро Рио. Конечно же это большой успех.

В тхэквондо мы практически всем руководством делегации поддерживали сегодня на трибунах Татьяну Минину. Честно говоря, впечатлен ее выступлением. В этом виде спорта у нас две медали. Думаю, что немногие ожидали такого результата.

Ну и стрелки — блестяще! Задают тон всей нашей команде. А сюжет сегодняшнего победного финала Виталины Бацарашкиной точно может претендовать на номинацию «сценарий дня». Ну, наверное, на пару с матчем за бронзу у рапиристок, где Лариса Коробейникова сумела переломить и себя, и соперницу, и ход неудачного поначалу поединка. Большая молодец!

Тяжелые первые матчи получились у наших девушек в водном поло и гандболе. Списываю это на стартовое волнение. Думаю, что дальше команды прибавят, уровень у них очень приличный. В общем, впечатлений действительно много. Главное, что уже у нас есть свои герои.

Поздравляю всех медалистов, их тренеров, руководителей Федераций с успехами в Токио! Движемся дальше», — приводит слова Позднякова пресс-служба ОКР.

Дополнительная информация:

https://olympic.ru/news/from_person/stanislav-pozdnyakov-pozdravlyayu-sportsmenov-trenerov-i-rukovoditelej-federatsij-s-pervymi-uspehami-na-igrah/

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Иван Шитик все материалы автора

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