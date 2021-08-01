Поздняков: «ОКР немного беспокоили бытовые условия в Токио, но огрехи были исправлены»

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков оценил условия в олимпийской деревне в Токио.

«Нас немного беспокоили бытовые условия. Как часто бывает на крупных мероприятиях, случаются технические огрехи. Они были исправлены. Оргкомитет ОИ делает все, чтобы создать все возможное для наших спортсменов. Много говорилось о кроватях. Никто к середине Олимпиады с них не упал, ни под кем они не сломались. Более того, организаторы поставили в деревне волонтеров, которые рассказывают, как эти кровати трансформируются, как подстраиваются под любой рост и так далее», — сказал Поздняков.

У сборной России на данный момент 38 наград — 11 золотых, 15 серебряных медалей и 12 бронзовых. В медальном зачете Олимпиады Россия занимает пятое место.