Поздняков отметил отсутствие заболевших коронавирусом в сборной России

Президент ОКР Станислав Поздняков отметил отсутствие заболевших коронавирусом в составе российской команды.

«Первый и самый главный итог ОИ на сегодняшний день — это то, что в составе команды ОКР нет ни одного инфицированного коронавирусом. Для нас это особенный предмет для гордости — для всей нашей делегации, для мед. центра, организованного ФМБА. Врачи работают с утра до вечера», — сказал Поздняков.

Игры в Токио завершатся 8 августа. В медальном зачете Россия занимает 5-е место, имея в активе 38 наград.