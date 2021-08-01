Поздняков отметил отсутствие заболевших коронавирусом в сборной России
09:11
Президент ОКР Станислав Поздняков отметил отсутствие заболевших коронавирусом в составе российской команды.
«Первый и самый главный итог ОИ на сегодняшний день — это то, что в составе команды ОКР нет ни одного инфицированного коронавирусом. Для нас это особенный предмет для гордости — для всей нашей делегации, для мед. центра, организованного ФМБА. Врачи работают с утра до вечера», — сказал Поздняков.
Игры в Токио завершатся 8 августа. В медальном зачете Россия занимает 5-е место, имея в активе 38 наград.
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