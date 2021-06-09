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Организаторы Олимпиады в Токио намерены контролировать перемещение спортсменов с помощью GPS

17:29
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Организаторы летних Олимпийских игр в Токио намерены при необходимости отслеживать перемещение спортсменов с помощью системы GPS, сообщает ТАСС.

Речь не идет «об отслеживании каждого отдельного перемещения» того или иного человека. Предоставить доступ к смартфону с целью проверки истории перемещений организаторы могут запросить в случае возникновения соответствующей необходимости. К примеру, в случае обнаружения заражения коронавирусом и необходимости установить, где именно был этот человек.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. Решение по поводу допуска японских зрителей должно быть принято в июне в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в стране.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11609307

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