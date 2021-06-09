Премьер-министр Японии назвал причину, из-за которой могут отменить Олимпиаду в Токио

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга рассказал, по какой причине могут отменить Олимпиаду в Токио.

«Защита жизни народа — это мой долг, — цитирует «РИА Новости» премьер-министра. — И я все время говорю, что если не смогу защитить, то проводить игры не будем. Это моя ответственность. Если не смогу защитить, значит не будем проводить. Это само собой разумеется. Это первоначальное условие».

На данный момент в Японии сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка в связи с коронавирусом. 29 мая правительство страны продлило чрезвычайное положение в Токио и еще восьми префектурах до 20 июня.

Летнюю Олимпиаду первоначально планировалось провести летом 2020 года, но затем она была отложена из-за пандемии. Соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.