Решение о допуске болельщиков на Олимпиаду в Токио будет принято до конца июня

Решение о допуске японских болельщиков на Олимпийские игры в Токио будет принято до конца июня, сообщает ТАСС.

На предстоящую Олимпиаду могут быть допущены только жители Японии, иностранным болельщикам было отказано в посещении соревнований в связи с пандемией коронавируса.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.