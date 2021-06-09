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Решение о допуске болельщиков на Олимпиаду в Токио будет принято до конца июня

19:53
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Решение о допуске японских болельщиков на Олимпийские игры в Токио будет принято до конца июня, сообщает ТАСС.

На предстоящую Олимпиаду могут быть допущены только жители Японии, иностранным болельщикам было отказано в посещении соревнований в связи с пандемией коронавируса.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11610823

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Иван Шитик все материалы автора
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