Организаторы Олимпиады больше не планируют переносить соревнования из-за тайфуна

Оргкомитет Олимпиады в Токио больше не планирует переносить соревнования в связи с тайфуном, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оргкомитета.

«В настоящее время нет планов менять расписание каких-либо других соревнований, которые состоятся 27 июля, — заявили в пресс-службе. — Мы продолжим следить за последней информацией о погоде, чтобы обеспечить безопасность всех, кто участвует в Олимпийских играх.

Мы сообщим вам о любых изменениях в расписании соревнований в кратчайшие сроки. В частности, мы приложим все усилия, чтобы своевременно информировать вас о любых изменениях в мероприятиях, которые должны проводиться со зрителями».

Мощный тайфун «Непартак», который сформировался в Тихом океане и движется в направлении восточной части основного японского острова Хонсю, принесет в Токио ливневые дожди.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа. Игры должны были состояться в 2020 году, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.