Путин поздравил российских золотых медалистов третьего дня Олимпиады

Президент России Владимир Путин поздравил российских спортсменов, которые завоевали золотые медали на Олимпийских играх в Токио в понедельник, 26 июля.

Путин поздравил Максима Храмцова с победой в соревнованиях по тхэквондо в весовой категории до 80 кг.

«На Играх Вы продемонстрировали отличную подготовку и решительный, победный настрой. Завоевали первую золотую олимпийскую медаль в истории российского тхэквондо. Это настоящий, большой успех для Вас и Ваших наставников, для всех, кто поддерживал Вас на пути к заветной цели», — отметил в телеграмме глава государства.

Также Путин направил поздравительную телеграмму российским победителям в командных соревнованиях по спортивной гимнастике.

«Финал командных соревнований надолго запомнится высочайшим уровнем мастерства всех его участников, стремлением взять верх над именитыми соперниками.

Отмечу, что победу в этом виде состязаний любители спортивной гимнастики в России ждали целых 25 лет, и тем ярче, ценнее, достойнее является ваш успех», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Наконец, поздравлений удостоилась София Позднякова, победительница в соревнованиях по фехтованию на саблях (индивидуальное первенство).

«В соревнованиях по фехтованию на саблях Вы блестяще справились с поставленными задачами, вновь убедительно подтвердили высочайший класс мастерства, умение бороться до конца и побеждать. И конечно, самые теплые слова признательности в адрес Ваших тренеров и наставников, которые верили в Вас и помогли добиться успеха, стать олимпийской чемпионкой», — отметил в своем послании глава государства.