Олимпийские игры-2020: медальный зачет по итогам 24 июля
16:35
Сборная России в субботу, 24 июля, завоевала первую медаль на Олимпийских играх-2020 в Токио.
Серебро команде ОКР принесла Анастасия Галашина в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.
Михаил Артамонов (до 58 кг) выиграл бронзу в тхэквондо.
В медальном зачете после первого дня соревнований сборная России занимает 10-е место. Лидирует команда Китая, которая уже завоевала три золотые медали.
Олимпиада-2020
Медальный зачет
24 июля
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№
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Страна
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З
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С
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Б
|Всего
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1
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3
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0
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1
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4
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2
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1
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1
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0
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2
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3
|
1
|
1
|
0
|
2
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4
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1
|
0
|
2
|
3
|
5
|
1
|
0
|
0
|
1
|
6
|
1
|
0
|
0
|
1
|
7
|
1
|
0
|
0
|
1
|
8
|
1
|
0
|
0
|
1
|
9
|
1
|
0
|
0
|
1
|
10
|
0
|
1
|
1
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2
|
11
|
0
|
1
|
1
|
2
|
12
|
0
|
1
|
0
|
1
|
13
|
0
|
1
|
0
|
1
|
14
|
0
|
1
|
0
|
1
|
15
|
0
|
1
|
0
|
1
|
16
|
0
|
1
|
0
|
1
|
17
|
0
|
1
|
0
|
1
|
18
|
0
|
1
|
0
|
1
|
19
|
0
|
0
|
1
|
1
|
20
|
0
|
0
|
1
|
1
|
21
|
0
|
0
|
1
|
1
|
22
|
0
|
0
|
1
|
1
|
23
|
0
|
0
|
1
|
1
|
24
|
0
|
0
|
1
|
1
|
25
|
0
|
0
|
1
|
1
|
26
|
0
|
0
|
1
|
1
|
27
|
0
|
0
|
1
|
1
|
28
|
0
|
0
|
1
|
1
Олимпиада в Токио: онлайн трансляция дня 24 июля //
Медальный зачет
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