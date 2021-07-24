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Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Олимпийские игры-2020: медальный зачет по итогам 24 июля

16:35
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Сборная России в субботу, 24 июля, завоевала первую медаль на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Серебро команде ОКР принесла Анастасия Галашина в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

Михаил Артамонов (до 58 кг) выиграл бронзу в тхэквондо.

В медальном зачете после первого дня соревнований сборная России занимает 10-е место. Лидирует команда Китая, которая уже завоевала три золотые медали.

Олимпиада-2020

Медальный зачет

24 июля

Страна

З

С

Б

 Всего

1

Китай

3

0

1

4

2

Япония

1

1

0

2

3

Италия

1

1

0

2

4

Корея

1

0

2

3

5

Венгрия

1

0

0

1

6

Иран

1

0

0

1

7

Косово

1

0

0

1

8

Таиланд

1

0

0

1

9

Эквадор

1

0

0

1

10

Россия

0

1

1

2

11

Сербия

0

1

1

2

12

Нидерланды

0

1

0

1

13

Испания

0

1

0

1

14

Бельгия

0

1

0

1

15

Индия

0

1

0

1

16

Румыния

0

1

0

1

17

Тайвань

0

1

0

1

18

Тунис

0

1

0

1

19

Франция

0

0

1

1

20

Израиль

0

0

1

1

21

Индонезия

0

0

1

1

22

Казахстан

0

0

1

1

23

Мексика

0

0

1

1

24

Монголия

0

0

1

1

25

Словения

0

0

1

1

26

Украина

0

0

1

1

27

Швейцария

0

0

1

1

28

Эстония

0

0

1

1

Олимпиада в Токио: онлайн трансляция дня 24 июля //
Медальный зачет

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Иван Шитик все материалы автора

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