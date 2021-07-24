Олимпийские игры-2020: медальный зачет по итогам 24 июля

Сборная России в субботу, 24 июля, завоевала первую медаль на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Серебро команде ОКР принесла Анастасия Галашина в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

Михаил Артамонов (до 58 кг) выиграл бронзу в тхэквондо.

В медальном зачете после первого дня соревнований сборная России занимает 10-е место. Лидирует команда Китая, которая уже завоевала три золотые медали.

Олимпиада-2020

Медальный зачет

24 июля

№ Страна З С Б Всего 1 Китай 3 0 1 4 2 Япония 1 1 0 2 3 Италия 1 1 0 2 4 Корея 1 0 2 3 5 Венгрия 1 0 0 1 6 Иран 1 0 0 1 7 Косово 1 0 0 1 8 Таиланд 1 0 0 1 9 Эквадор 1 0 0 1 10 Россия 0 1 1 2 11 Сербия 0 1 1 2 12 Нидерланды 0 1 0 1 13 Испания 0 1 0 1 14 Бельгия 0 1 0 1 15 Индия 0 1 0 1 16 Румыния 0 1 0 1 17 Тайвань 0 1 0 1 18 Тунис 0 1 0 1 19 Франция 0 0 1 1 20 Израиль 0 0 1 1 21 Индонезия 0 0 1 1 22 Казахстан 0 0 1 1 23 Мексика 0 0 1 1 24 Монголия 0 0 1 1 25 Словения 0 0 1 1 26 Украина 0 0 1 1 27 Швейцария 0 0 1 1 28 Эстония 0 0 1 1

Олимпиада в Токио: онлайн трансляция дня 24 июля //

Медальный зачет