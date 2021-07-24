После первого дня Азия громит Европу и Америку. Такого на Олимпиадах еще не было

В первый день Олимпийских игр в Токио было разыграно 11 комплектов наград.

Обладателями золотых медалей стали представители девяти стран, причем только китайцы одержали больше одной победы. Кроме них чемпионами стали спортсмены из Венгрии, Ирана, Италии, Кореи, Косова, Таиланда, Эквадора и Японии.

Страны, выигравшие золотые медали в первый день Игр в Токио

Страна Золото Виды спорта Китай 3 Стрельба, Тяжелая Атлетика, Фехтование Венгрия 1 Фехтование Иран 1 Стрельба Италия 1 Тхэквондо Корея 1 Стрельба из лука Косово 1 Дзюдо Таиланд 1 Тхэквондо Эквадор 1 Велоспорт Япония 1 Дзюдо

Азия с семью золотыми медалями лидирует по наградам среди частей света, уверенно обыгрывая и Европу и Америку. На счету Старого света всего три награды высшей пробы, причем первое золото Европе принесла дзюдоистка из Косова — страны, для которой нынешняя победа оказалась второй в истории. Америка, которая пока обходится без помощи США, усилиями Эквадора и Мексики занимает третье место, а Африка благодаря серебру тунисского тхэквондиста Джендуби пока опережает Австралию и Океанию.

Распределение медалей по частям света