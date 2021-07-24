Олимпиада
Токио-2020
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Футбол
Баскетбол
Волейбол
Гандбол
Теннис
Легкая атлетика
Плавание
Синхронное плавание
Бокс
Вольная борьба
Художественная гимнастика
Спортивная гимнастика
Фехтование
Другие виды спорта
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

После первого дня Азия громит Европу и Америку. Такого на Олимпиадах еще не было

16:55
Олимпийские кольца в Токио. Фото Reuters
Олимпийские кольца в Токио. Фото Reuters
В первый день Олимпийских игр в Токио было разыграно 11 комплектов наград.

Обладателями золотых медалей стали представители девяти стран, причем только китайцы одержали больше одной победы. Кроме них чемпионами стали спортсмены из Венгрии, Ирана, Италии, Кореи, Косова, Таиланда, Эквадора и Японии.

Страны, выигравшие золотые медали в первый день Игр в Токио

Страна

Золото

Виды спорта

Китай

3

Стрельба, Тяжелая Атлетика, Фехтование

Венгрия

1

Фехтование

Иран

1

Стрельба

Италия

1

Тхэквондо

Корея

1

Стрельба из лука

Косово

1

Дзюдо

Таиланд

1

Тхэквондо

Эквадор

1

Велоспорт

Япония

1

Дзюдо
Анастасия Галашина.Олимпиада-2020: Китай лидирует в медальном зачете, у России серебро и бронза, США — без наград

Азия с семью золотыми медалями лидирует по наградам среди частей света, уверенно обыгрывая и Европу и Америку. На счету Старого света всего три награды высшей пробы, причем первое золото Европе принесла дзюдоистка из Косова — страны, для которой нынешняя победа оказалась второй в истории. Америка, которая пока обходится без помощи США, усилиями Эквадора и Мексики занимает третье место, а Африка благодаря серебру тунисского тхэквондиста Джендуби пока опережает Австралию и Океанию.

Распределение медалей по частям света

Часть света

З

С

Б

Всего

Азия

7

3

6

16

Европа

3

7

8

18

Америка

1

0

1

2

Африка

0

1

0

1

Австралия и Океания

0

0

0

0

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Кирилл Бурдаков все материалы автора

Читайте также

Алекно преподнес суперсенсацию Олимпиады. Его Иран обыграл главных фаворитов турнира!
«Химки» — «Зенит»: где смотреть трансляцию матча и во сколько начало
Олимпиада-2020: Китай лидирует в медальном зачете, у России серебро и бронза, США — без наград
Расписание соревнований по спортивной гимнастике на Олимпийских играх-2020 в Токио
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
1
Офсайд