Олимпиада
Токио-2020
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Футбол
Баскетбол
Волейбол
Гандбол
Теннис
Легкая атлетика
Плавание
Синхронное плавание
Бокс
Вольная борьба
Художественная гимнастика
Спортивная гимнастика
Фехтование
Другие виды спорта
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Россия стартовала на летней Олимпиаде без золота впервые с 2008 года

16:34

В первый день Олимпийских игр в Токио было разыграно 11 комплектов наград. Российские спортсмены начали турнир с двух наград — Анастасия Галашина стала второй в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров, а Михаил Артамонов взял бронзу в тхэквондо.

После распада СССР россияне никогда не начинали Игры очень результативно. Рекорд — четыре медали — был установлен в Афинах. А на двух предыдущих Олимпиадах по итогам первого дня Россия имела в копилке по единственной награде — правда, золотой. Токийские начались для нашей команды идентично пекинским. Только велогонщик Александр Колобнев свою бронзу получил не в августе 2008-го, а спустя полтора года — после дисквалификации швейцарца Фабиана Канчеллары.

Сборная России в стартовые дни Олимпийских игр

Год

Город

З

С

Б

Всего

1996

Атланта

1

0

2

3

2000

Сидней

1

1

0

2

2004

Афины

0

3

1

4

2008

Пекин

0

1

1

2

2012

Лондон

1

0

0

1

2016

Рио-де-Жанейро

1

0

0

1

2021

Токио

0

1

1

2

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Кирилл Бурдаков все материалы автора

Читайте также

Алекно преподнес суперсенсацию Олимпиады. Его Иран обыграл главных фаворитов турнира!
Суд арестовал мужчин, избивших и изнасиловавших пенсионерку в Москве
Бывший хоккеист СКА и участник Олимпиады умер от коронавируса
Как Черная Луна в знаке Близнецы повлияет на людей
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
2
Офсайд