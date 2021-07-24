Россия стартовала на летней Олимпиаде без золота впервые с 2008 года
В первый день Олимпийских игр в Токио было разыграно 11 комплектов наград. Российские спортсмены начали турнир с двух наград — Анастасия Галашина стала второй в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров, а Михаил Артамонов взял бронзу в тхэквондо.
После распада СССР россияне никогда не начинали Игры очень результативно. Рекорд — четыре медали — был установлен в Афинах. А на двух предыдущих Олимпиадах по итогам первого дня Россия имела в копилке по единственной награде — правда, золотой. Токийские начались для нашей команды идентично пекинским. Только велогонщик Александр Колобнев свою бронзу получил не в августе 2008-го, а спустя полтора года — после дисквалификации швейцарца Фабиана Канчеллары.
Сборная России в стартовые дни Олимпийских игр
|
Год
|
Город
|
З
|
С
|
Б
|
Всего
|
1996
|
Атланта
|
1
|
0
|
2
|
3
|
2000
|
Сидней
|
1
|
1
|
0
|
2
|
2004
|
Афины
|
0
|
3
|
1
|
4
|
2008
|
Пекин
|
0
|
1
|
1
|
2
|
2012
|
Лондон
|
1
|
0
|
0
|
1
|
2016
|
Рио-де-Жанейро
|
1
|
0
|
0
|
1
|
2021
|
Токио
|
0
|
1
|
1
|
2
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю