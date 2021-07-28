В четверг, 29 июля, на Олимпийских играх в Токио будет разыграно 17 комплектов медалей — в спортивной гимнастике, гребном слаломе, фехтовании, дзюдо, академической гребле, стендовой стрельбе, плавании и тяжелой атлетике.

На золото в сборной ROC (Олимпийского комитета России) претендуют гимнастки (в личном женском многоборье), команда рапиристок и пловец Климент Колесников на дистанции 100 м вольным стилем.

Возможно, продолжат набирать обороты дзюдоисты.

Успех в стендовой стрельбе и медаль брассиста Антона Чупкова менее вероятны, однако в жизни всегда есть место чуду.

Награды у россиян точно будут, но для завоевания золота необходимо много удачи.

Большой анонс соревнований Олимпиады в четверг, 29 июля, — на этой странице.

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