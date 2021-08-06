Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио по итогам 6 августа
18:05
В пятницу, 6 августа, на Олимпийских играх были разыграны 23 комплекта наград. В медальном зачете лидирует Китай, по общему количеству наград первое место у США (98).
Олимпиада 2021: медальный зачет Игр-2020 в Токио по итогам 6 августа.
Сборная России за 2 дня до окончания Олимпиады занимает пятое место.
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|19
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|1
|3
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|4
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|22
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|3
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|5
|24
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|26
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|5
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|6
|12
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|3
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|2
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|31
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|32
|2
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|34
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|35
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|42
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|0
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|43
|1
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|2
|5
|44
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|45
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|3
|46
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|8
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|53
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|55
|1
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|56
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|59
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|61
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|63
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|64
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|4
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|5
|65
|0
|3
|1
|4
|66
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|3
|5
|67
|0
|2
|2
|4
|68
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|2
|1
|3
|69
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|1
|3
|4
|70
|0
|1
|3
|4
|71
|0
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|2
|3
|72
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|1
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|4
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