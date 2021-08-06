Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио по итогам 6 августа

В пятницу, 6 августа, на Олимпийских играх были разыграны 23 комплекта наград. В медальном зачете лидирует Китай, по общему количеству наград первое место у США (98).

Олимпиада 2021: медальный зачет Игр-2020 в Токио по итогам 6 августа.

Сборная России за 2 дня до окончания Олимпиады занимает пятое место.