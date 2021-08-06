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Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио по итогам 6 августа

18:05
6 августа. Токио. Заурбек Сидаков (второй слева) — олимпийский чемпион по вольной борьбе в весовой категории до 75 кг. Фото photo.khl.ru Олимпиада 2021: медальный зачет Игр-2020 в Токио по итогам 6 августа.
6 августа. Токио. Заурбек Сидаков (второй слева) — олимпийский чемпион по вольной борьбе в весовой категории до 75 кг. Фото photo.khl.ru
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В пятницу, 6 августа, на Олимпийских играх были разыграны 23 комплекта наград. В медальном зачете лидирует Китай, по общему количеству наград первое место у США (98).

Олимпиада 2021: медальный зачет Игр-2020 в Токио по итогам 6 августа.
Олимпиада 2021: медальный зачет Игр-2020 в Токио по итогам 6 августа.

Сборная России за 2 дня до окончания Олимпиады занимает пятое место.

Страна З С Б Всего
1 36 26 17 79
2 31 36 31 98
3 24 11 16 51
4 18 20 20 58
5 17 23 22 62
6 17 6 21 44
7 10 10 18 38
8 9 11 16 36
9 9 10 12 31
10 7 11 9 27
11 7 6 6 19
12 6 6 10 22
13 6 4 9 19
14 6 3 4 13
15 5 7 5 17
16 4 4 8 16
17 4 4 4 12
18 4 3 2 9
19 4 1 3 8
20 3 5 5 13
21 3 4 6 13
22 3 3 2 8
23 3 1 1 5
24 3 1 1 5
25 2 6 0 8
26 2 5 1 8
27 2 4 6 12
28 2 3 4 9
29 2 2 2 6
30 2 2 2 6
31 2 2 1 5
32 2 1 4 7
33 2 1 1 4
34 2 1 0 3
35 2 0 2 4
36 2 0 1 3
37 2 0 0 2
38 2 0 0 2
39 2 0 0 2
40 1 3 10 14
41 1 3 0 4
42 1 3 0 4
43 1 2 2 5
44 1 2 2 5
45 1 2 0 3
46 1 2 0 3
47 1 1 8 10
48 1 1 5 7
49 1 1 3 5
50 1 1 2 4
51 1 1 2 4
52 1 1 1 3
53 1 1 1 3
54 1 1 0 2
55 1 0 2 3
56 1 0 2 3
57 1 0 1 2
58 1 0 1 2
59 1 0 1 2
60 1 0 1 2
61 1 0 0 1
62 1 0 0 1
63 1 0 0 1
64 0 4 1 5
65 0 3 1 4
66 0 2 3 5
67 0 2 2 4
68 0 2 1 3
69 0 1 3 4
70 0 1 3 4
71 0 1 2 3
72 0 1 1 2
73 0 1 1 2
74 0 1 1 2
75 0 1 0 1
76 0 1 0 1
77 0 1 0 1
78 0 1 0 1
79 0 0 7 7
80 0 0 4 4
81 0 0 4 4
82 0 0 2 2
83 0 0 1 1
84 0 0 1 1
85 0 0 1 1
86 0 0 1 1
87 0 0 1 1
88 0 0 1 1
89 0 0 1 1

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