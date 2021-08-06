Олимпиада-2020: Китай и США — в лидерах медального зачета, Россия — пятая
05:30
В пятницу, 6 августа, в Токио проходит очередной день Олимпийских игр.
Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 6 августа //
Медальный зачет Олимпийских игр
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|11
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|19
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Польша завоевала золотую медаль в легкой атлетике: Давид Томала выиграл финал в ходьбе на 50 километров.
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