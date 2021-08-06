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Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Олимпиада-2020: Китай и США — в лидерах медального зачета, Россия — пятая

05:30
Медаль Олимпийских игр в Токио. Фото AFP
Медаль Олимпийских игр в Токио. Фото AFP
Теги:
В пятницу, 6 августа, в Токио проходит очередной день Олимпийских игр.

Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 6 августа //
Медальный зачет Олимпийских игр

Страна З С Б Всего
1
Китай
 34 24 16 74
2
США
 29 35 27 91
3
Япония
 22 10 14 46
4
Австралия
 17 5 19 41
5
Россия
 16 22 20 58
6
Великобритания
 16 18 17 51
7
Германия
 9 10 16 35
8
Франция
 7 11 9 27
9
Италия
 7 10 18 35
10
Нидерланды
 7 9 10 26
11
Новая Зеландия
 7 6 6 19
12
Корея
 6 4 9 19
13
Венгрия
 5 7 3 15
14
Канада
 5 5 9 19
15
Куба
 5 3 4 12
16
Бразилия
 4 4 8 16
17
Польша
 4 3 4 11
18
Чехия
 4 3 2 9
19
Испания
 3 4 5 12
20
Швейцария
 3 4 5 12
21
Хорватия
 3 3 2 8
22
Ямайка
 3 1 3 7
23
Бельгия
 3 1 1 5
24
Швеция
 2 5 0 7
25
Тайвань
 2 4 6 12
26
Грузия
 2 4 1 7
27
Дания
 2 2 4 8
28
Иран
 2 2 1 5
29
Норвегия
 2 2 1 5
30
Словения
 2 1 1 4
31
Эквадор
 2 1 0 3
32
Греция
 2 0 1 3
33
Узбекистан
 2 0 1 3
34
Катар
 2 0 0 2
35
Косово
 2 0 0 2
36
Украина
 1 3 9 13
37
Венесуэла
 1 3 0 4
38
Румыния
 1 3 0 4
39
Кения
 1 2 2 5
40
Гонконг
 1 2 2 5
41
Словакия
 1 2 0 3
42
ЮАР
 1 2 0 3
43
Австрия
 1 1 5 7
44
Турция
 1 1 5 7
45
Сербия
 1 1 4 6
46
Индонезия
 1 1 3 5
47
Болгария
 1 1 2 4
48
Португалия
 1 1 2 4
49
Белоруссия
 1 1 1 3
50
Уганда
 1 1 1 3
51
Филиппины
 1 1 1 3
52
Эфиопия
 1 1 1 3
53
Тунис
 1 1 0 2
54
Израиль
 1 0 2 3
55
Ирландия
 1 0 2 3
56
Латвия
 1 0 1 2
57
Таиланд
 1 0 1 2
58
Фиджи
 1 0 1 2
59
Эстония
 1 0 1 2
60
Багамы
 1 0 0 1
61
Бермуды
 1 0 0 1
62
Марокко
 1 0 0 1
63
Пуэрто-Рико
 1 0 0 1
64
Колумбия
 0 3 1 4
65
Индия
 0 2 3 5
66
Армения
 0 2 1 3
67
Доминиканская Республика
 0 2 1 3
68
Киргизия
 0 2 1 3
69
Монголия
 0 1 2 3
70
Сан-Марино
 0 1 2 3
71
Иордания
 0 1 1 2
72
Нигерия
 0 1 1 2
73
Македония
 0 1 0 1
74
Намибия
 0 1 0 1
75
Туркмения
 0 1 0 1
76
Казахстан
 0 0 7 7
77
Азербайджан
 0 0 3 3
78
Египет
 0 0 3 3
79
Мексика
 0 0 3 3
80
Финляндия
 0 0 2 2
81
Аргентина
 0 0 1 1
82
Буркина-Фасо
 0 0 1 1
83
Гана
 0 0 1 1
84
Гренада
 0 0 1 1
85
Кот-д`Ивуар
 0 0 1 1
86
Кувейт
 0 0 1 1
87
Малайзия
 0 0 1 1
88
Сирия
 0 0 1 1

Польша завоевала золотую медаль в легкой атлетике: Давид Томала выиграл финал в ходьбе на 50 километров.

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Сергей Ревенко все материалы автора

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