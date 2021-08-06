В пятницу, 6 августа, в Токио проходит очередной день Олимпийских игр.

Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 6 августа //

Медальный зачет Олимпийских игр

№ Страна З С Б Всего 1 Китай 34 24 16 74 2 США 29 35 27 91 3 Япония 22 10 14 46 4 Австралия 17 5 19 41 5 Россия 16 22 20 58 6 Великобритания 16 18 17 51 7 Германия 9 10 16 35 8 Франция 7 11 9 27 9 Италия 7 10 18 35 10 Нидерланды 7 9 10 26 11 Новая Зеландия 7 6 6 19 12 Корея 6 4 9 19 13 Венгрия 5 7 3 15 14 Канада 5 5 9 19 15 Куба 5 3 4 12 16 Бразилия 4 4 8 16 17 Польша 4 3 4 11 18 Чехия 4 3 2 9 19 Испания 3 4 5 12 20 Швейцария 3 4 5 12 21 Хорватия 3 3 2 8 22 Ямайка 3 1 3 7 23 Бельгия 3 1 1 5 24 Швеция 2 5 0 7 25 Тайвань 2 4 6 12 26 Грузия 2 4 1 7 27 Дания 2 2 4 8 28 Иран 2 2 1 5 29 Норвегия 2 2 1 5 30 Словения 2 1 1 4 31 Эквадор 2 1 0 3 32 Греция 2 0 1 3 33 Узбекистан 2 0 1 3 34 Катар 2 0 0 2 35 Косово 2 0 0 2 36 Украина 1 3 9 13 37 Венесуэла 1 3 0 4 38 Румыния 1 3 0 4 39 Кения 1 2 2 5 40 Гонконг 1 2 2 5 41 Словакия 1 2 0 3 42 ЮАР 1 2 0 3 43 Австрия 1 1 5 7 44 Турция 1 1 5 7 45 Сербия 1 1 4 6 46 Индонезия 1 1 3 5 47 Болгария 1 1 2 4 48 Португалия 1 1 2 4 49 Белоруссия 1 1 1 3 50 Уганда 1 1 1 3 51 Филиппины 1 1 1 3 52 Эфиопия 1 1 1 3 53 Тунис 1 1 0 2 54 Израиль 1 0 2 3 55 Ирландия 1 0 2 3 56 Латвия 1 0 1 2 57 Таиланд 1 0 1 2 58 Фиджи 1 0 1 2 59 Эстония 1 0 1 2 60 Багамы 1 0 0 1 61 Бермуды 1 0 0 1 62 Марокко 1 0 0 1 63 Пуэрто-Рико 1 0 0 1 64 Колумбия 0 3 1 4 65 Индия 0 2 3 5 66 Армения 0 2 1 3 67 Доминиканская Республика 0 2 1 3 68 Киргизия 0 2 1 3 69 Монголия 0 1 2 3 70 Сан-Марино 0 1 2 3 71 Иордания 0 1 1 2 72 Нигерия 0 1 1 2 73 Македония 0 1 0 1 74 Намибия 0 1 0 1 75 Туркмения 0 1 0 1 76 Казахстан 0 0 7 7 77 Азербайджан 0 0 3 3 78 Египет 0 0 3 3 79 Мексика 0 0 3 3 80 Финляндия 0 0 2 2 81 Аргентина 0 0 1 1 82 Буркина-Фасо 0 0 1 1 83 Гана 0 0 1 1 84 Гренада 0 0 1 1 85 Кот-д`Ивуар 0 0 1 1 86 Кувейт 0 0 1 1 87 Малайзия 0 0 1 1 88 Сирия 0 0 1 1

Польша завоевала золотую медаль в легкой атлетике: Давид Томала выиграл финал в ходьбе на 50 километров.