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Олимпиада-2020: медальный зачет по итогам 5 августа

16:55
Российский боксер Альберт Батыргазиев выиграл золото Олимпиады в Токио в весовой категории до 57 кг. Фото AFP Олимпиада 2020: медальный зачет на 5 августа. Фото «СЭ»
Российский боксер Альберт Батыргазиев выиграл золото Олимпиады в Токио в весовой категории до 57 кг. Фото AFP
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В четверг, 5 августа, на Олимпийских играх были разыграны 27 комплектов наград.

В медальном зачете продолжает лидировать Китай. По общему числу наград первое место у США.

Россия по ходу дня отступала на шестое место и поднялась на пятое. При этом вернуться в топ-4 снова не удалось.

Олимпиада 2020: медальный зачет на 5 августа. Фото "СЭ"
Олимпиада 2020: медальный зачет на 5 августа. Фото «СЭ»

Сборная России в Токио (58 медалей) уже превзошла результат Рио-2016 (56) по количеству медалей и вернулась на пятое место в общем зачете.

Полностью медальный зачет Олимпиады-2020 в Токио — на этой странице.

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