Олимпиада-2020: медальный зачет по итогам 5 августа
16:55
В четверг, 5 августа, на Олимпийских играх были разыграны 27 комплектов наград.
В медальном зачете продолжает лидировать Китай. По общему числу наград первое место у США.
Россия по ходу дня отступала на шестое место и поднялась на пятое. При этом вернуться в топ-4 снова не удалось.
Олимпиада 2020: медальный зачет на 5 августа. Фото «СЭ»
Сборная России в Токио (58 медалей) уже превзошла результат Рио-2016 (56) по количеству медалей и вернулась на пятое место в общем зачете.
Полностью медальный зачет Олимпиады-2020 в Токио — на этой странице.
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