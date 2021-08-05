Олимпиада-2020: медальный зачет по итогам 5 августа

В четверг, 5 августа, на Олимпийских играх были разыграны 27 комплектов наград.

В медальном зачете продолжает лидировать Китай. По общему числу наград первое место у США.

Россия по ходу дня отступала на шестое место и поднялась на пятое. При этом вернуться в топ-4 снова не удалось.

Олимпиада 2020: медальный зачет на 5 августа. Фото «СЭ»

Сборная России в Токио (58 медалей) уже превзошла результат Рио-2016 (56) по количеству медалей и вернулась на пятое место в общем зачете.

Полностью медальный зачет Олимпиады-2020 в Токио — на этой странице.