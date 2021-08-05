Олимпиада-2020: все медали 5 августа

В четверг, 5 августа, на Олимпийских играх в Токио были разыграны 27 комплектов наград.

Олимпийские игры-2020

Токио

Все медали 5 августа

Плавание. Мужчины. 10 км, открытая вода

1. Флориан Велльброк (Германия)

2. Кшиштоф Расовски (Венгрия)

3. Грегорио Пальтриньери (Италия)

Легкая атлетика. Мужчины. Тройной прыжок

1. Педру Пишарду (Португалия)

2. Жу Яминь (Китай)

3. Юг-Фабрис Занго (Буркина-Фасо)

Легкая атлетика. Мужчины. Ядро

1. Райан Краузер (США)

2. Джо Ковач (США)

3. Томас Уолш (Новая Зеландия)

Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-одиночка, 200 метров

1. Шандор Тотка (Венгрия)

2. Манфреди Рицца (Италия)

3. Лайам Хит (Великобритания)

Легкая атлетика. Мужчины. 110 м с/б

1. Хэйнсли Парчмент (Ямайка)

2. Грант Холлоуэй (США)

3. Рональд Леви (Ямайка)

Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Каноэ-одиночка, 200 метров

1. Невин Харрисон (США)

2. Лоренс Венсан-Лапуэнт (Канада)

3. Людмила Лузан (Украина)

Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-одиночка, 500 метров

1. Лиза Каррингтон (Новая Зеландия)

2. Тамара Чипеш (Венгрия)

3. Эмма Йоргенсен (Дания)

Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-двойка, 1000 м

1. Австралия

2. Германия

3. Чехия

Скейтбординг. Мужчины. Парк

1. Киган Палмер (Австралия)

2. Педру Баррос (Бразилия)

3. Кори Джуно (США)

Прыжки в воду. Женщины. Вышка 10 м

1. Цуань Хунчань (Китай)

2. Чэнь Юйси (Китай)

3. Мелисса Ву (Австралия)

Бокс. Мужчины. Весовая категория до 57 кг

1. Альберт Батыргазиев (Россия)

2. Дюк Рэган (США)

3. Лазаро Альварес (Куба)

3. Самуэль Такий (Гана)

Легкая атлетика. Мужчины. Ходьба 20 км

1. Массимо Стано (Италия)

2. Коки Икеда (Япония)

3. Тошикадзу Яманиши (Япония)

Каратэ ката. Женщины

1. Сандра Санчес Хайме (Испания)

2. Кийоу Шимицу (Япония)

3. Лау Мо (Гонконг)

3. Вивиана Боттаро (Италия)

Велоспорт — Трек. Женщины. Кейрин

1. Шанне Браспеннинкс (Нидерланды)

2. Эллесса Эндрюс (Новая Зеландия)

3. Лориан Генест (Канада)

Хоккей на траве. Мужчины

1. Бельгия

2. Австралия

3. Индия

Легкая атлетика. Женщины. Шест

1. Кэти Нажотт (США)

2. Анжелика Сидорова (Россия)

3. Холли Брэдшоу (Великобритания)

Настольный теннис. Женщины. Командное первенство

1. Китай

2. Япония

3. Гонконг

Велоспорт — Трек. Мужчины. Омниум

1. Мэттью Уоллс (Великобритания)

2. Кэмпбелл Стюарт (Новая Зеландия)

3. Элия Вивиани (Италия)

Вольная борьба. Мужчины. Весовая категория до 57 кг

1. Завур Угуев (Россия)

2. Кумар Рави (Индия)

3. Томас Гилман (США)

3. Нурислам Санаев (Казахстан)

Вольная борьба. Мужчины. Весовая категория до 86 кг

1. Дэвид Тэйлор (США)

2. Хасан Язданичарати (Иран)

3. Артур Найфонов (Россия)

3. Майлз Амине (Сан-Марино)

Каратэ. Мужчины. Весовая категория до 67 кг

1. Стивен да Коста (Франция)

2. Эрай Самдан (Турция)

3. Дархан Ассадилов (Казахстан)

3. Абдель Рахман Альмасатфа (Иордания)

Каратэ. Женщины. Весовая категория до 55 кг

1. Ивет Горанова (Болгария)

2. Анжелика Терлюга (Украина)

3. Беттина Планк (Австрия)

3. Вен Цуюн (Тайвань)

Легкая атлетика. Мужчины. 400 м

1. Стивен Гардинер (Багамы)

2. Энтони Хосе Самбрано (Колумбия)

3. Кирани Джеймс (Гренада)

Вольная борьба. Женщины. Весовая категория до 57 кг

1. Рисако Каваи (Япония)

2. Ирина Курочкина (Белоруссия)

3. Хелен Марулис (США)

3. Эвелина Николова (Болгария)

Легкая атлетика. Женщины. Семиборье

1. Нафиссату Тьям (Бельгия)

2. Анук Феттер (Нидерланды)

3. Эмма Остервегель (Нидерланды)

Легкая атлетика. Мужчины. Десятиборье

1. Дамиан Уорнер (Канада)

2. Кевин Майер (Франция)

3. Эшли Молоуни (Австралия)

Скалолазание. Мужчины. Многоборье

1. Альберто Гинес Лопес (Испания)

2. Натаниэль Коулман (США)

3. Якоб Шуберт (Австрия)