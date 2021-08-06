Незадолго до Олимпиады в Японии был обнаружен лямбда-штамм коронавируса

Портал The Daily Beast сообщил, что национальный институт инфекционных заболеваний Японии за три дня до Олимпиады передал в международную базу данных GISAID информацию о том, что в стране был обнаружен лямбда-штамм коронавируса.

По информации СМИ, штамм был обнаружен в ходе тестирования в аэропорту. Отмечается, что об этом хотели публично объявить только после окончания Игр в Токио.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.