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Незадолго до Олимпиады в Японии был обнаружен лямбда-штамм коронавируса

16:05
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Портал The Daily Beast сообщил, что национальный институт инфекционных заболеваний Японии за три дня до Олимпиады передал в международную базу данных GISAID информацию о том, что в стране был обнаружен лямбда-штамм коронавируса.

По информации СМИ, штамм был обнаружен в ходе тестирования в аэропорту. Отмечается, что об этом хотели публично объявить только после окончания Игр в Токио.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.

Дополнительная информация:

https://www.thedailybeast.com/tokyo-covered-up-arrival-of-deadly-lamda-covid-variant-just-before-the-olympics?ref=home

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