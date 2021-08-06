Незадолго до Олимпиады в Японии был обнаружен лямбда-штамм коронавируса
16:05
Портал The Daily Beast сообщил, что национальный институт инфекционных заболеваний Японии за три дня до Олимпиады передал в международную базу данных GISAID информацию о том, что в стране был обнаружен лямбда-штамм коронавируса.
По информации СМИ, штамм был обнаружен в ходе тестирования в аэропорту. Отмечается, что об этом хотели публично объявить только после окончания Игр в Токио.
Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.
Дополнительная информация:
https://www.thedailybeast.com/tokyo-covered-up-arrival-of-deadly-lamda-covid-variant-just-before-the-olympics?ref=home
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