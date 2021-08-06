Россия вышла на четвертое место в медальном зачете Олимпиады-2020, но снова пропустила Великобританию
14:10
Сборная России после победы российского борца вольного стиля Заурбека Сидакова поднялась на четвертое место в общекомандном медальном зачете Олимпиады в Токио. Для команды это 17-е золото на Играх-2020.
Однако почти сразу Россия опустилась на пятое место. Вперед снова вышла Великобритания. 18-ю золотую награду ей принесла пятиборка Кэйт Френч.
Теперь у России 62 медали (17 золотых, 23 серебряных и 22 бронзовых). У Великобритании 55 наград (18, 18,19).
По общему количеству наград Россия — на третьем месте, а Великобритания — на четвертом.
Лидером зачета по-прежнему является Китай (34 золотых, 24 серебряных и 17 бронзовых медалей). На втором месте США (93, 30-35-28). Замыкает тройку Япония (47, 22-10-15).
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