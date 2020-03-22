МОК может в ближайшее время объявить о вариантах переноса Олимпиады-2020

Международный олимпийский комитет (МОК) в ближайшее время может сделать объявление о вариантах переноса летней Олимпиады в Токио 2020 года из-за распространения коронавируса, утверждает журналист Йенс Вайнрайх. Турнир должен пройти в Японии с 24 июля по 9 августа.

По информации источника, сегодня, 22 марта, прошло совещание исполкома МОК по поводу эпидемии COVID-19 и целесообразности проведения Игр.

BREAKING: IOC will communicate @tokyo2020 postponement scenario today. — SPORT & POLITICS (@JensWeinreich) March 22, 2020

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 321 284 человека. Умерших — 13 699, выздоровевших — 96 006. В России на данный момент 367 случаев заражения, один человек скончался. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Испания, США, Германия, Иран.

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