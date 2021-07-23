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Ирина Роднина пожелала удачи российским спортсменам перед Олимпиадой в Токио

14:00
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Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» поделилась ожиданиями от предстоящей Олимпиады в Токио.

«Ожидания очень хорошие. Олимпиада — всегда праздник. Но еще больше это станет праздником тогда, когда начнут побеждать наши спортсмены. Не могу сказать, какое место мы займем в медальном зачете. Я не слежу за всеми видами спорта, на летней Олимпиаде их слишком много. Надеюсь, что везде будет хорошая конкуренция. Хочу просто пожелать удачи нашим спортсменам!» — сказала Роднина «СЭ».

Церемония открытия Олимпийских игр в Токио состоится сегодня, 23 июля.

Напомним, Олимпиада в Японии должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако перенесена на год из-за пандемии.

Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.

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