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Ирина Роднина отреагировала на включение Крыма в состав Украины на карте Олимпиады-2020

14:06
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Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» высказалась о том, что сначала Крым на официальном сайте Олимпийских игр-2020 в Токио обозначили как часть России, отделив его границей от Украины, а потом «сделали» украинским, убрав соответствующую линию.

Команда Украины в&nbsp;Олимпийской деревне.МОК отделил Крым от Украины. Соседи в бешенстве, Госдума поддерживает

«Крым — наш! Дело в том, что государств, которые признали Крым как территорию России, практически нет. На международной арене это территория Украины. Ничего в этом такого нет. Назовите страны, которые признали Крым российским? Это мы так считаем. Нас не должно волновать, потому что мы знаем, что Крым — наш. Нас лишний раз хотят разозлить», — сказала Роднина «СЭ».

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что МОК исправил карту. В МОК также принесли извинения.

Напомним, Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако перенесена на год из-за пандемии.

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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