Олимпиада
Токио-2020
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Футбол
Баскетбол
Волейбол
Гандбол
Теннис
Легкая атлетика
Плавание
Синхронное плавание
Бокс
Вольная борьба
Художественная гимнастика
Спортивная гимнастика
Фехтование
Другие виды спорта
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Французский астронавт из космоса пожелал удачи всем дзюдоистам на Олимпиаде

13:58

Французский астронавт Европейского космического агентства Тома Песке из космоса пожелал всем дзюдоистам удачи на Олиппиаде в Токио. Кроме того, он сравнил победу на Олимпийских играх с полетом в космос.

«Я являюсь обладателем черного пояса по дзюдо. На протяжении всей моей жизни ценности этого вида спорта всегда были мне полезны, — приводит пресс-служба Международной федерации дзюдо слова Песке. — Стать космонавтом — это одно и тоже, что завоевать золото по дзюдо, ведь это требует страсти и многих лет тренировок. Желаю вам удачи на предстоящей Олимпиаде».

43-летний Песке обладает черным поясом по дзюдо. Церемония открытия Олимпийских игр пройдет в Токио 23 июля и начнется в 14.00 по московскому времени. Дзюдоисты начнут свое выступление на Играх уже 24 июля.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Переговоры РФС с Кунцем по поводу поста главного тренера сборной России зашли в тупик
«Когда обо мне вышел фильм, Винер хотела выкупить на него права. Чтобы нигде не показывали». Мамун — об Олимпиаде
Открытие Олимпийских игр в Токио: смотреть прямую трансляцию
Расписание соревнований по волейболу на Олимпийских играх-2020 в Токио
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
0
Офсайд