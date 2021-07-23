Французский астронавт из космоса пожелал удачи всем дзюдоистам на Олимпиаде

Французский астронавт Европейского космического агентства Тома Песке из космоса пожелал всем дзюдоистам удачи на Олиппиаде в Токио. Кроме того, он сравнил победу на Олимпийских играх с полетом в космос.

«Я являюсь обладателем черного пояса по дзюдо. На протяжении всей моей жизни ценности этого вида спорта всегда были мне полезны, — приводит пресс-служба Международной федерации дзюдо слова Песке. — Стать космонавтом — это одно и тоже, что завоевать золото по дзюдо, ведь это требует страсти и многих лет тренировок. Желаю вам удачи на предстоящей Олимпиаде».

43-летний Песке обладает черным поясом по дзюдо. Церемония открытия Олимпийских игр пройдет в Токио 23 июля и начнется в 14.00 по московскому времени. Дзюдоисты начнут свое выступление на Играх уже 24 июля.