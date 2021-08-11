Forbes назвал страны, которые больше всего платят призерам Олимпиады

Финансово-экономический журнал Forbes составил рейтинг стран, выплативших наибольшие денежные суммы призерам Олимпиады-2020 в Токио (Япония).

Лидером рейтинга стала Италия, которая выплатит своим призерам 9,07 миллиона долларов. Их общее количество медалей — 10 золотых, 10 серебряных, 20 бронзовых.

На втором месте — США (7,84 миллиона долларов при 39 золотых, 41 серебряных, 33 бронзовых медалях). Третья — Франция (6,51 миллиона долларов при 10 золотых, 12 серебряных, 11 бронзовых медалях). На пятой строчке расположился Тайвань — 4,92 миллиона долларов (2 золотых, 4 серебряных, 6 бронзовых медалей).

Рейтинг топ-10 стран с наибольшими выплатами выглядит следующим образом:

1. Италия (9,07 млн долларов)

2. США (7,84 млн)

3. Франция (6,51 млн)

4. Венгрия (5,64 млн)

5. Тайвань (4,92 млн)

6. Япония (4,03 млн)

7. Испания (2,55 млн)

8. Турция (2,26 млн)

9. Сербия (2,01 млн)

10. Гонконг (1,93 млн)

Олимпийские игры в Токио прошли с 23 июля по 8 августа 2021 года.