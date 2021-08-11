Олимпиада
Токио-2020
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Футбол
Баскетбол
Волейбол
Гандбол
Теннис
Легкая атлетика
Плавание
Синхронное плавание
Бокс
Вольная борьба
Художественная гимнастика
Спортивная гимнастика
Фехтование
Другие виды спорта
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Forbes назвал страны, которые больше всего платят призерам Олимпиады

19:49
Олимпийская сборная Франции. Фото Reuters
Олимпийская сборная Франции. Фото Reuters
Теги:

Финансово-экономический журнал Forbes составил рейтинг стран, выплативших наибольшие денежные суммы призерам Олимпиады-2020 в Токио (Япония).

Лидером рейтинга стала Италия, которая выплатит своим призерам 9,07 миллиона долларов. Их общее количество медалей — 10 золотых, 10 серебряных, 20 бронзовых.

На втором месте — США (7,84 миллиона долларов при 39 золотых, 41 серебряных, 33 бронзовых медалях). Третья — Франция (6,51 миллиона долларов при 10 золотых, 12 серебряных, 11 бронзовых медалях). На пятой строчке расположился Тайвань — 4,92 миллиона долларов (2 золотых, 4 серебряных, 6 бронзовых медалей).

Рейтинг топ-10 стран с наибольшими выплатами выглядит следующим образом:

1. Италия (9,07 млн долларов)

2. США (7,84 млн)

3. Франция (6,51 млн)

4. Венгрия (5,64 млн)

5. Тайвань (4,92 млн)

6. Япония (4,03 млн)

7. Испания (2,55 млн)

8. Турция (2,26 млн)

9. Сербия (2,01 млн)

10. Гонконг (1,93 млн)

Олимпийские игры в Токио прошли с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Дополнительная информация:

Forbes

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

«Болельщики тебя за твой язык яйцами закидают». Мамаев судится с бывшей женой, хочет забрать дочь и требует алименты с супруги
Протасевич назвал причину вступления в батальон «Азов»
Толстой заявил о последствиях из-за слов экс-посла Вагабзаде о русских
Видео: как правильно держать новорожденного ребенка на руках
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
1
Офсайд