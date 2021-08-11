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Путин подписал указ о госнаградах для спортсменов, завоевавших медали на Олимпиаде в Токио

16:20
Олимпийские медали. Фото Reuters
Олимпийские медали. Фото Reuters
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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении российских спортсменов, завоевавших медали на Олимпийских играх в Токио.

Орденом Александра Невского награждены синхронистки Александра Пацкевич, Светлана Ромашина и Алла Шишкина.

Орден Почета присвоен гимнасту Денису Аблязину, фехтовальщице Инне Дериглазовой, борцу Абдулрашиду Садулаеву, а также синхронисткам Марии Шурочкиной, Владе Чигиревой и Светлане Колесниченко.

Ордена Дружбы удостоены 26 российских олимпийцев, завоевавших золотые медали, а также гимнастка Дина Аверина.

Остальные российские спортсмены, завоевавшие серебро и бронзу, награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II и I степеней.

Напомним, что медальный зачет Игр-2020 выиграла сборная США, у которой 39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовые награды. На втором месте Китай (38-32-18), замкнула тройку Япония (27-14-17). Россия заняла пятое место (20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды).

Дополнительная информация:

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202108110017?index=0&rangeSize=1

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