«В любительском спорте у нас творится безобразие». Как Федор Емельяненко ушел из дзюдо

Великий боец тренировался со сборной России, но выбрал ММА и не прогадал.

Дзюдо и самбо — первые виды спорта, которыми начал заниматься Федор Емельяненко. В зал, оборудованный в бомбоубежище, он пришел в 11 лет. В 2013 году, когда я еще работал в ТАСС, нам удалось записать с Федором большое интервью. Вот что он тогда рассказал о начале своего пути в спорте.

— Моя мама была преподавателем в лицее. Я к ней частенько забегал. То ключ потеряю, то еще что-нибудь. Тренер по самбо, Василий Гаврилов, работал вместе с мамой. Он-то меня и заметил. Сказал маме: «Пусть приходит к нам. Сделаем из него спортсмена». Тренировки проводились в бомбоубежище. Ну, значит, пришел я, 11-летний. Помню, что пахло сыростью, потом. Доносились звуки падающих тел — ребята отрабатывали броски. Выглядываю из-за двери, слышу голос: «Федор, заходи!». Василий Иванович был строгим тренером. Но справедливым и очень общительным. Именно он заложил мне «базу». Под его руководством я тренировался один год. А потом он оставил спорт, передав нас Владимиру Михайловичу Воронову. Впрочем, соревнования Василий Иванович посещал, подбадривал нас.

— Что стало с бомбоубежищем?

— Давно там не был. Насколько я знаю, там и сейчас тренируются.

— Среди других ребят вы выделялись?

— Были ребята более одаренные. Но, как говорится, терпение и труд... В зал я приходил раньше всех, а уходил — позже всех. Очень хотел заниматься.

2000 год. Федор Емельяненко в кругу друзей в Туле. Фото из архива тренера Андрея Былдина

В дзюдо Федор стал мастером спорта международного класса. В 1997-м, вскоре после дембеля, выиграл международный турнир в Курске. В 1998-м выиграл молодежный чемпионат России (до 23 лет) и занял третье место на взрослом чемпионате России в открытом весе. В 1999-м дважды стал третьим на турнирах класса «А» в Москве и Софии (Болгария) в весовой категории до 100 кг. Вошел в состав сборной России. На официальном сайте Федора (efedor.ru — больше не существует) было указано, что он помог российской сборной выиграть командный чемпионат Европы-1999 в Стамбуле. Однако как именно помог — не совсем понятно, учитывая, что в составе участников его не было. Параллельно Емельяненко довольно успешно выступал по самбо.

2000 год. Федор Емельяненко в кругу друзей в Туле. Фото из архива тренера Андрея Былдина

В 2000-м Федор решил завязать с дзюдо. Дело в том, что в 1999-м у Емельяненко родилась первая дочь — Мария. Нужно было кормить семью, а в дзюдо и самбо хорошо заработать ему было сложно. Плюс Федор считал, что к нему несправедливо относились судьи.

«Я выступал по самбо и по дзюдо, и были проблемы с судейством, — рассказал Емельяненко Mixfight.ru в феврале 2010-го. — Когда уже все, надоела необъективность, я ушел в смешанные единоборства. Плюс в любительском спорте в Старом Осколе у меня не было заработка. Не было возможности содержать семью. Конечно, тяжело было оставить все — я ведь уже был в сборной России по дзюдо и по самбо, и вот так уйти в новый вид спорта и начать все с начала... Слава богу, все получилось».

«Здесь [в ММА] нет такого, как в любительском спорте, — отметил Федор. — Здесь все профессионально, здесь зрители смотрят и контролируют. Конечно, есть, но не в такой степени и не так сильно. Разные можно примеры привести, но если делаешь болевой, то, как ни крути, когда противник кричит: «Сдаюсь!» — тебя засудить не смогут. Если у человека нокаут, то руку придется поднимать победителю. Как ты засудишь бойца, когда его противник в нокауте?.. В любительском спорте у нас творится полное безобразие. А в смешанных боях зрители внимательно следят за процессом, их не обманешь. У них есть свои любимцы, за которых они стоят, и чем честнее судейство, тем интереснее зрителям смотреть бои, тем больше уважение зрителей, тем выше популярность».

В начале 2000 года Емельяненко через тренера по боксу Андрея Былдина попал в тульскую команду Russian Top Team — к Магомедхану Гамзатханову (больше известен как Волк-Хан). Так началась его блестящая карьера в ММА. В турнире по дзюдо же Федор выступил в последний раз 1 апреля 2000-го — когда занял седьмое место на голландском Гран-при в Роттердаме. Тогда он еще не дебютировал в смешанных единоборствах, но уже во всю тренировался в Туле.

Техника дзюдо — как и техника самбо — была фишкой Емельяненко в его первых боях, да и вообще в его первые 10 лет карьеры в ММА. Причем в августе 2004-го, в полуфинале Гран-при Pride в тяжелом весе, он поймал на рычаг локтя Наою Огаву — серебряного Олимпиады 1992 года по дзюдо.

Разнообразные броски из стойки, болевые приемы — всего этого было в арсенале Федора в достатке. Но постепенно исчезли и броски (исключение — поединок с Фрэнком Миром в апреле 2018-го), и сабмишены. Вероятно, пропал навык. Вероятно, причина в травмах или в развитии ММА (бойцы стали легко уходить от армбаров и т.д.). Почему это произошло, интересно узнать у самого Емельяненко, который, к сожалению, еще никогда подробно не объяснял ни причины тех самых трех поражений в 2010-2011 годах, ни причины изменений в своем боевом стиле.

В 2012 году Емельяненко завершил бойцовскую карьеру, в 2015-м вернулся. За три года перерыва он проводил много мастер-классов, в том числе по дзюдо — видео на Youtube нет, зато легко гуглятся фото Федора в кимоно — из 2013 года. А вот видео дзюдоистских схваток молодого Федора в интернете нет вообще. Нет и фото — за исключением того, которое нам предоставил екатеринбургский самбист Николай Зуев, к которому в начале 00-х Емельяненко и Сергей Харитонов ездили на сборы. Ничего удивительного — вряд ли в конце 90-х кто-то мог предположить, что Федор станет легендой единоборств.