С трибун летел мусор, люди требовали вернуть деньги. 45 лет назад Мохаммед Али и Боб Арум изобрели ММА

26 июня 1976 года Мохаммед Али вышел против Антонио Иноки. Так из одного выставочного боя родилась целая индустрия смешанных единоборств.

Рестлинг, поединки по французской борьбе — поначалу были вполне себе соревновательной штукой и только потом стали особым жанром развлечения. Знаменитые борцы выступали и в цирках, и в театрах, и на других аренах, бои бывали и настоящими, и не очень. И конечно, раз на это покупали билеты зрители, а о сценариях можно было договариваться, многие известные боксеры, когда уже не могли драться всерьез, пытались там заработать. Джек Демпси, например. Или Джо Луис. Последнему в итоге пробили грудную клетку — сломали несколько ребер в выставочном поединке, и больше он к этому не возвращался.

Один из соперников Джо Луиса, известный как Две Тонны Тони Галенто, пошел дальше. Он боролся с осьминогом, боксировал с кенгуру, с несколькими противниками за вечер, а еще с медведем весом 250 кг. Так что не Хабиб Нурмагомедов это придумал. Жаль, нет видео поединков Тони против медведя или осьминога.

Так или иначе, к середине 70-х шоу-бои прекрасно собирали толпу — и в залах, и у телевизоров. А у Мохаммеда Али был уже в этом кое-какой опыт.

В 1975-м, чтобы восстановить репутацию Джорджа Формана после трепки от Али в Заире, Дон Кинг вместе с певцом Марвином Гэем решили выставить Большого Джорджа против пяти соперников за вечер. Дело было в Торонто, транслировал все американский телеканал ABC, а в рингсайде сидел Али и отпускал в эфир шуточки на пару со своим другом и комментатором Говардом Косселлом. 20 долларов за самый дорогой билет — и все равно арену на 16 тысяч человек заполнили только на треть.

Первого соперника Форман легко победил во втором раунде. Следующий тоже проиграл во втором — но начал потом спорить по поводу остановки, и публика закидала ринг мусором. Мохаммед веселился от души. Третьим был Терри Дэниелс, который когда-то дрался за титул с Фрейзером, — после второго раунда рефери остановил бой, но никто так и не понял почему. Четвертый соперник посылал Форману воздушные поцелуи перед началом, дожил до конца четвертого раунда и проиграл решением судей.

Пятый бой тоже прошел всю дистанцию — Форман умирал от усталости. Непонятно, от чего больше устал в тот вечер Джордж — от боев, общей атмосферы или разговоров с Али у ринга. Ну а Величайший почему-то решил, что в его случае с шоу-боем все обязательно получится.

В общем, так оно и вышло — но не как было запланировано.

Али на тот момент был звездой первой величины, и, как это обычно бывает, временами он тратил больше, чем получал. На толпу людей вокруг, на женщин, на новый образ жизни, так что предложение из Японии было очень вовремя. Афиша — «Мировой чемпионат боевых искусств». В США чуть по-другому — «Война миров».

Соперник — Кандзи Иноки, который с детства учился карате, толкал ядро и бегал, вместе с семьей какое-то время жил в Бразилии, ну и потом вернулся в Японию как ученик известного рестлера Рикидозана. Выступал Кандзи под именами Токио Том, Моэру Тоукон — Пламенный Боевой Дух — и, конечно, Антонио Иноки. Он умел и бороться, и бить. Возможно, Али не очень думал об этом, когда соглашался. Но 6 миллионов долларов за бой были хорошими деньгами. За «бой века», например, Али и Фрейзер получили 5 миллионов на двоих. Сколько вытащил из африканского диктатора Мугабе Дон Кинг, в точности неизвестно... А в Токио организаторами были японский предприниматель Ичиро Хатто, Боб Арум и Винс Макмэхон, сын которого сейчас управляет WWE.

Али в качестве подготовки начал проводить шоу-поединки с борцами и выглядел, как, например, против Гориллы Монсуна, не очень.

Есть несколько версий того, как должен был пройти бой Али — Иноки. По одной, предполагался дружеский спарринг с некоторыми допущениями, но Иноки отказался принимать участия в репетиции и тренироваться с Али. По другой, был сценарий, который предполагал, что Али нечаянно попадет в рефери, а затем ударом ноги его, зазевавшегося, вырубит японский боец. В итоге все сошлись на том, что драться будут по-настоящему, но Али начал выкручивать руки организаторам и менять правила.

Заставил надеть перчатки на Иноки (тот их все равно снял), запретил ему проводить броски и захваты, удары ногами разрешалось наносить, только если колено касалось настила ринга. Но об этих правилах никто вслух не рассказывал. Иноки должен был получить тоже приличную сумму — около 4 миллионов долларов, так почему бы и нет, решил он.

На арене «Будокан Холл» в Токио готовились выйти на бой два хитреца, которым не удалось друг друга обмануть. А на стадионе «Ши» в Нью-Йорке другой рестлер, Гигант Андрэ, вышвыривал с ринга другого боксера — небезызвестного Чака Вепнера, который однажды свалил самого Али, но проиграл и ему, и Листону, и Форману. И там же на арене стояло три огромных экрана, чтобы показать 33 тысячам человек трансляцию из Японии, когда с Вепнером будет покончено.

За три раунда в бою Вепнера с Андрэ было куда больше всего интересного, чем за 15 раундов между Али и Иноки. Иноки попытался несколько раз нанести удар ногой, разогнавшись и скользя по настилу, чтобы касаться его коленом, как и предполагалось в правилах. Почти от всех этих атак Мохаммед смог уйти. Но подойти и ударить самому ему не удавалось. Японец отбивал ему ноги, а сам пропустил около шести ударов. Ноги Величайшего, в противовес, были просто уничтожены. Отразилось ли это на решении? Ну нет — была объявлена ничья, и репутация Мохаммеда не особенно пострадала. Если можно так сказать.

Суммарная аудитория боя составила 1,4 миллиарда человек в 34 странах мира. У поединка была очень плохая пресса, негативно высказывались даже все те, кто любил Али. Публика в «Будокане» швырялась мусором и требовала вернуть деньги. Как и в случае с массой других выставочных боев, проблема была в общем не в том, что все походило на плохой цирк, а скорее в том, что людям не объяснили, шоу какого именно рода они сейчас увидят.

Мусор убирали с арены целые сутки. Али попал в больницу, в ногах были тромбы, шло воспаление, которое чуть затормозил лед, и врачи даже опасались, что придется ампутировать ногу. Иноки не получил своих денег от организаторов и пытался судиться с Али. Хотя через некоторое время появился гостем на его свадьбе.

Али к выставочным боям не охладел, просто стал выбирать в соперники не рестлеров, а игроков в американский футбол и хоккеистов. Правда, еще, однажды приехав в Москву, рискнул встретиться в публичном спарринге с тремя советскими боксерами — Петром Заевым, Игорем Высоцким и Евгением Горстковым, но это уже другая история.

Ученики Иноки основали в 1993-м Pancrase, лигу, где проводят и рестлинг, и настоящие бои, причем зрителям не всегда понятно, где какие. В то же время в США появляется UFC. Затем появился ставший легендарным Pride. Может, это и будет небольшой натяжкой, но по всему получается, что смешанные единоборства выросли из того сотрудничества боксерского промоутера Боба Арума и рестлинг-промоутера Винса МакМэхона — старшего.

Вместе с Али и Иноки они провели выставочный бой и изобрели ММА.

В цирковых, шоу- и выставочных боях нет ничего стыдного. В них участвовали Майк Тайсон, Федор Емельяненко, Флойд Мэйвезер, Тайсон Фьюри, Мохаммед Али. Трешток и скандалы — это лучший социальный лифт для любого бойца, а цирк — высшая форма искусства. А чтобы спасти репутацию или заработать денег, многим приходится жульничать. Как Кандзи Иноки и как Мохаммеду Али.