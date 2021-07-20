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«Поражение на ЧМ стало уроком. Даже ругнулась после на татами». Наталья Кузютина вновь будет бороться за золото Игр

Тимур Ганеев
Тимур Ганеев
Корреспондент
Сегодня, 13:00
Наталья Кузютина. Фото Instagram
Наталья Кузютина. Фото Instagram
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В Токио опытная дзюдоистка постарается взять реванш у Уты Абэ за поражение в финале чемпионата мира.

В Токио поехала обновленная женская сборная России по дзюдо. Из шести спортсменок сразу четыре дебютируют на Олимпиаде — Дарья Межецкая (57 кг), Дарья Давыдова (63), Мадина Таймазова (70), Александра Бабинцева (78). Для Ирины Долговой это будут вторые Игры, а для супертитулованной Натальи Кузютиной — третьи. Велика вероятность, что после выступления в столице Японии 32-летняя Кузютина сосредоточится на тренерской карьере. Но пока все мысли исключительно о победе в Токио.

В интервью «СЭ» бронзовый призер Олимпийских игр, многократный призер чемпионатов мира и четырехкратная чемпионка Европы Наталья Кузютина рассказала о тяжелых условиях тренировок в пандемию, главных соперниках и обидном поражении на ЧМ-2019.

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Рейтинг для меня не так важен

— Для вас Игры в Токио — очередное соревнование или присутствует мандраж и есть ощущение, что главный старт пятилетия нельзя завалить?

— Не то что мандраж, но волнение всегда присутствует при подготовке к Олимпиаде. Чем ближе старт — тем сильнее волнение. А так проделали всю работу, которую запланировали. Два заключительных сбора провели в Кемерово и Владивостоке. Адаптировались к часовому поясу Японии. Теперь очень хочется довести до логического завершения этот пятилетний цикл.

— Речь о том, чтобы вновь зайти на подиум?

— Нет. Ставлю только максимальную цель.

— В сборной все считают вас непререкаемым авторитетом, лидером раздевалки. Для вас это не в тягость этот статус?

— Если я вижу, что партнер по команде нуждается в поддержке, то всегда дам совет. Мне приятно, что девушки мне доверяют. Это большая ответственность. Порой выполняю и тренерскую работу. Помогаю в каких-то моментах. Мне нравится подсказывать, находить верные решения, исправлять технику бросков.

— Уже задумываетесь о том, чтобы переключиться на тренерскую работу?

— Да, я бы хотела продолжить свой путь в дзюдо. Не как действующий спортсмен, а как тренер. Потому что прошла этот путь сама и изнутри знаю, как стать чемпионкой. Дзюдо — моя жизнь. Мне нравится бороться, нравится побеждать, нравится тренировать. Получаю от этого удовольствие. Даже не представляю, кем могла бы стать, если бы не дзюдо.

— Генеральный менеджер сборной России Эцио Гамба говорил, что в нашей сборной почти все спортсмены идут в топ-8 мирового рейтинга, поэтому получат не самых сильных соперников при жеребьевке...

— Я, к сожалению, не попала в топ-8. Я девятая в рейтинге (до 52 кг). Это связано с тем, что мне пришлось пропустить длительный период времени из-за травмы. Было довольно долгое восстановление. Но в целом рейтинг для меня не так важен. Нет большой разницы, с кем бороться, с лидером или менее титулованной спортсменкой. Выходя на ковер, я вижу только соперника и хочу победить его.

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В пандемию научились продуктивно тренироваться в номере

— Кто ваши основные соперницы в Токио?

— Лидеры в моем весе — олимпийская чемпионка Рио Майлинда Кельменди из Косово, японская спортсменка — действующая чемпионка мира Ута Абэ.

— Абэ вы проиграли в финале чемпионата мира-2019, который также проходил в Токио. Обидное поражение?

— Очень обидное. Проиграла как новичок. Когда ты борешься, ты ощущаешь время по-другому, не так, как видят зрители со стороны. В той схватке с Абэ, когда я боролась и соперница была на краю, в моей голове была мысль, что судья должен дать мате (остановку схватки. — Прим. «СЭ»), чтобы я остановилась. Пересматривая эту схватку, я понимаю, что это были доли секунды: я остановилась, а японская спортсменка забежала на татами, подвернулась под меня и сделала бросок. Я даже не смогла защититься и контратаковать, все было так быстро, что я даже не поняла, как проиграла. Я даже после на татами ругнулась, потому что была зла на себя, я спортсмен высокого уровня и не могу позволить себе такого глупого поражения, я не могла допустить такой ошибки — просто остановиться в борьбе, но это произошло. Хороший урок.

— Тяжело было готовиться к Олимпиаде последние два года?

— Да, это непростое время для всех спортсменов в мире, так что жаловаться не стоит. Если говорить про нашу подготовку, то мы приезжали на сбор, сдавали ПЦР-тест и уходили на карантин до получения результатов. Так проводили по четыре дня в номере, так как нужно было делать повторный ПЦР. Поэтому научились продуктивно тренироваться в четырех стенах. Мне кажется, что это сделало нас еще сильнее. Закалило дух и желание побеждать.

— Придумывали какие-то интересные упражнения? Планки и отжиманий явно недостаточно.

— Так всё есть. Тренировались в номерах по полной программе. Когда ты находишься в постоянном режиме тяжелых тренировок, то тело просит физической активности.

— Все спортсмены сборной России по дзюдо поставили прививки от коронавируса. Тяжело пережили вакцинацию?

— В целом нормально. Первый день было плохое состояние, но затем все пришло в норму. Температура больше не поднималась.

— Говорят, что Гамба очень тяжело болел в Италии...

— Не могу давать какую-то конкретную информацию по этому поводу. Но ему действительно было сложнее.

— Женская и мужская команда дружны?

— Очень. У нас иногда даже проходят совместные сборы. Все друг друга подбадривают. Так что в Токио никто не останется без поддержки.

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