Женская сборная России по гандболу обыгрывает Норвегию после первого тайма в полуфинале Олимпиады

Женская сборная России обыгрывает Норвегию после первого тайма в полуфинале Олимпиады.

Россиянки ведут со счетом 14:11. В конце первой 30-минутки россиянки сделали рывок и оторвались на 3 мяча, до этого ни одна из команд не имела преимущества более чем на 1 мяч. Отметим, что Анна Вяхирева забросила 14-й мяч россиянок вместе с сиреной об окончании первой половины встречи. Она же является самым результативным игроком первого тайма с 5 голами.

Победитель матча Россия — Норвегия выйдет в финал Олимпиады, где встретится со сборной Франции.