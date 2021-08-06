Женская сборная России по гандболу обыгрывает Норвегию после первого тайма в полуфинале Олимпиады
15:36
Женская сборная России обыгрывает Норвегию после первого тайма в полуфинале Олимпиады.
Россиянки ведут со счетом 14:11. В конце первой 30-минутки россиянки сделали рывок и оторвались на 3 мяча, до этого ни одна из команд не имела преимущества более чем на 1 мяч. Отметим, что Анна Вяхирева забросила 14-й мяч россиянок вместе с сиреной об окончании первой половины встречи. Она же является самым результативным игроком первого тайма с 5 голами.
Победитель матча Россия — Норвегия выйдет в финал Олимпиады, где встретится со сборной Франции.
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