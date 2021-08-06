Олимпиада
Токио-2020
Гандбол
Новости
Медальный зачет Таблицы (М) Таблицы (Ж) Календарь Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Гандбол

Российскую гандболистку Сень удалили в полуфинале Олимпиады с Норвегией

15:20
Анна Сень. Фото Reuters
Анна Сень. Фото Reuters
Теги:

Российскую гандболистку Анну Сень удалили в полуфинале Олимпиады против Норвегии.

Россиянка получила красную карточку за грубый фол — спортсменка ударила соперницу в лицо во время защиты. Судья принял решение после того, как посмотрел повтор эпизода с нарушением гандболистки.

На момент публикации новости счет в матче Россия — Норвегия равный — 7:7. Победитель встречи сыграет в финале против Франции.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

Россия — Норвегия, 1/2 финала Олимпиады, гандбол: где смотреть трансляцию и во сколько начало
Как выглядит настоящая женщина, согласно знакам зодиака
Названа причина массового ДТП с погибшими на трассе под Ростовом
Шойгу анекдотом ответил на слова Зеленского о принадлежности Крыма
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
12
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события