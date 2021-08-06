Российскую гандболистку Сень удалили в полуфинале Олимпиады с Норвегией

Российскую гандболистку Анну Сень удалили в полуфинале Олимпиады против Норвегии.

Россиянка получила красную карточку за грубый фол — спортсменка ударила соперницу в лицо во время защиты. Судья принял решение после того, как посмотрел повтор эпизода с нарушением гандболистки.

На момент публикации новости счет в матче Россия — Норвегия равный — 7:7. Победитель встречи сыграет в финале против Франции.