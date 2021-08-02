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Российские гандболистки победили Испанию на Олимпиаде в Токио

09:40
Женская сборная России по гандболу в заключительном матче группового турнира Олимпиады в Токио победила команду Испании. Фото International Handball Federation, Twitter
Женская сборная России по гандболу в заключительном матче группового турнира Олимпиады в Токио победила команду Испании. Фото International Handball Federation, Twitter

Женская сборная России по гандболу в заключительном матче группового турнира Олимпиады в Токио победила команду Испании со счетом 34:31.

Российская команда вышла в плей-офф Олимпиады со второго места в группе B. Соперник по четвертьфиналу определится позже. Скорее всего, это будет Черногория.

Напомним, что сборная России в групповом турнире сыграла вничью с Бразилией, проиграла Швеции, а затем одержала три победы в матчах с Венгрией, Францией и Испанией.

Гандбол

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Группа B

Испания — Россия — 31:34 (17:18)

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