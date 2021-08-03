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Сборная Египта по гандболу вышла в полуфинал Олимпиады

16:19
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Сборная Египта по гандболу вышла в полуфинал Олимпиады в Токио (Япония). На стадии четвертьфинала египтяне обыграли немцев (31:26).

В полуфинале турнира Египет сыграет с командой Франции.

Гандбол

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

1/4 финала

Германия — Египет — 26:31

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Виктория Кравченко все материалы автора

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