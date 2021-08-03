Сборная Египта по гандболу вышла в полуфинал Олимпиады
16:19
Сборная Египта по гандболу вышла в полуфинал Олимпиады в Токио (Япония). На стадии четвертьфинала египтяне обыграли немцев (31:26).
В полуфинале турнира Египет сыграет с командой Франции.
Гандбол
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
1/4 финала
Германия — Египет — 26:31
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Зачет
vs
2
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