Главный тренер женской сборной России по гандболу заявил, что его команда не боится коронавируса

Главный тренер женской сборной России по гандболу Алексей Алексеев на пресс-конференции перед вылетом команды на Олимпиаду в Японию ответил на вопросы об опасениях заразиться коронавирусом в Токио. Отметим, что в столице Японии сейчас увеличивается количество заражений, а оргкомитет Олимпиады запретил допуск зрителей на трибуны. Все делегации будут в «пузыре».

«Мы не боимся коронавируса, это весь мир боится. Я никаких проблем не вижу. Боятся — пусть боятся, мы приняли все профилактические меры и едем побеждать», — сказал Алексеев.

«В случае если у наших соперников кто-то заболеет ковидом, то они могут заменить этого спортсмена. У нас заболеть никто не может (смеется)», — добавил генеральный директор федерации гандбола Лев Воронин.

«У нас в плане стоит один спарринг с Нидерландами, из-за ковида отменяли, но вроде опять он появился. По ходу решим, может еще сыграем один матч, но в целом и одной игры достаточно. По заменам все будем решать уже там на месте. У нас девять дней до первой игры, время есть. Команда прибудет раньше, чтобы привыкнуть к часовому поясу, акклиматизироваться», — продолжил Алексеев.