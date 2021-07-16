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Трефилов — о помощи главному тренеру сборной: «Если у змея четыре головы — каждая тянет в свою сторону»

17:59
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Экс-тренер сборной России Евгений Трефилов на пресс-конференции перед вылетом женской сборной России по гандболу на Олимпиаду в Токио заявил, что не будет вмешиваться в работу тренерского штаба действующего главного тренера команды Алексея Алексеева. Трефилов летит в Токио для поддержки сборной с трибун.

«Готов ли стать джокером? (отвечает Трефилов на вопрос журналиста — прим.). Да я в карты перестал играть, как родился мой сын, и не проиграл с конца 80-х больше ни рубля, — сказал Трефилов. — А если серьезно, то все эти разговоры про тайное оружие ни к чему. На Играх вся тяжесть ответственности ляжет на главного тренера. Он теперь вам и папа, и мама. Царь и бог.

Если у змея будет четыре головы, то каждая будет тянуть в свою сторону. Я буду за забором, так что вы, команда, будете с главным тренером один на один. И нужно слушать все, что он скажет. Все обиды пройдут, как только будет успех. Но закладываться надо на борьбу».

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Рустам Имамов все материалы автора

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