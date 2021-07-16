Трефилов будет связываться каждый день на Олимпиаде со сборной России по гандболу через ноутбук

Экс-тренер сборной России Евгений Трефилов поедет на Олимпиаду в Токио для моральной поддержки сборной. Об этом заявил специалист на пресс-конференции перед вылетом женской сборной России по гандболу в Японию.

«Поправлю Шишкарева, мы не в одном номере с ним будем жить, а в разных. Надеюсь, что буду на трибуне, попаду на матчи. Спасибо нашему другу, нас аккредитовали, и, надеюсь, наше присутствие поможет команде. Я уже слышал про разные охи и вздохи, как же я буду смотреть матчи. Нормально все со мной, буду смотреть игры в оба глаза. Смотреть как тренер и разговаривать с Алексеевым и вами буду как с тренером. Мне бы хотелось, чтобы наша команда с первых игр начала играть уверенно. Единый кулак нужен, отбросьте весь этот мусор и склоки. 8 августа хотелось бы в таком же составе сидеть и также приятно разговаривать. В жизни спортсмена самое главное соревнование — чемпионаты мира — никто не помнит, все помнят Олимпиаду. Самое главное — это победа», — сказал Трефилов.

«Мы купили два самых больших ноутбука, будет организована видеосвязь с командой. Так что минимум раз в день будете нас с Евгением Васильевичем слышать или даже два раза», — уточнил президент федерации гандбола России Сергей Шишкарев.