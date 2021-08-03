Карелин против кубинского гиганта. Кто более великий?

Для определения лучшего мы использовали три категории: титулы, доминирование и уровень оппозиции.

Михайн Лопес Нуньес стал четырехкратным олимпийским чемпионом. Если зайти в комментарии — в соцсетях, на сайтах, где угодно, — то там довольно много изречений из разряда «Лопес превзошел Карелина». Не в том смысле, что Лопес превзошел рекорд Карелина по числу золотых медалей Олимпиад в греко-римской борьбе, а в том, что он более великий, чем Карелин.

Сам Лопес сказал несколько слов о Карелине в микст-зоне.

— Что бы сейчас передали Карелину?

— Я бы хотел выразить свое восхищение всем тем, чего он добился, а также его манерой борьбы. Мы называли его русским медведем. Большинство спортсменов моего поколения воспринимают его как пример для подражания. Он таким до сих пор остается. Такой человек должен быть примером для любого борца.

— Но кто номер один в истории — вы или Карелин?

— Номер один? Михайн Лопес!

На этом Лопес закончил интервью и ушел.

***

Рассуждения насчет того, кто более великий в каком-либо виде спорта, и сравнения спортсменов из разных эпох будут всегда. Обычно это разговоры ни о чем. Допустим, среди фанатов ММА очень популярна тема, чего бы добился пиковый Федор Емельяненко в современных ММА, побил бы он Франсиса Нганну и т.д. Соответственно, люди часто приходят к выводу, что не побил бы, а значит, никакой он не великий, а великий — Нганну. Побил бы или нет — на самом деле этого мы никогда не узнаем, что точно — Емельяненко был лучшим в нулевых. И тогда ММА были совсем другими, чем сейчас, — были другие методики тренировок, были другие соперники. Все было другим. И если переместить того, 26-летнего Емельяненко в 2021 год, он бы совершенно по-другому тренировался, вероятно, в другом месте, возможно, работал бы с другими тренерами. Это был бы другой боец. Наверное, еще более опасный, чем тот, из нулевых. А может быть, наоборот.

У каждого — своя эпоха. Это же касается Карелина и Лопеса. Русский борец завершил карьеру в 2000-м, а в 2002-м кубинец впервые выступил на чемпионате мира. Между ними разница в возрасте 15 лет. Плюс после ухода Карелина в греко-римской борьбе неоднократно менялись правила. Но, раз уж есть тема, кто круче, попробуем найти ответ на этот вопрос. Обойдемся без предположений, кто победил бы в очной схватке — это вода. Измерять величие будем наглядными вещами — титулами, доминированием, оппозицией.

1. Титулы

Михайн Лопес Нуньес

Олимпиада: золото — 4 (2008, 2012, 2016, 2021), 5-е место (2004).

Чемпионат мира: золото — 5 (2005, 2007, 2009, 2010, 2014), серебро — 3 (2006, 2011, 2015), 13-е место (2002), 16-е место (2003).

Кубок мира: золото — 3 (2005, 2006, 2009).

Панамериканские игры: золото — 5 (2003, 2007, 2011, 2015, 2019).

Панамериканский чемпионат: золото — 9 (2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2014), серебро (2003).

Игры Центральной Америки и Карибского бассейна: золото — 3 (2014, 2014, 2018).

Александр Карелин

Олимпиада: золото — 3 (1988, 1992, 1996), серебро (2000).

Чемпионат мира: золото — 9 (1989, 1990, 1991, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999).

Кубок мира: золото — 2 (1987, 1992).

Чемпионат Европы: золото — 12 (1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1998, 1999, 2000).

Лопес и Карелин начали выступать на Олимпиадах примерно в одном возрасте. Лопесу в Афинах был 21 год (через три месяца исполнилось 22), Карелин во время Игр в Сеуле отпраздновал 21-летие. Сейчас Лопесу 38. Карелину же в день знаменитого финала ОИ-2000 против Рулона Гарднера было 33 — он рано завершил карьеру.

Однако если Лопес с 2015 года пропустил все чемпионаты мира, то Карелин участвовал практически в каждом. А чемпионат мира — это же не только схватки, но и изнурительный процесс подготовки, износ организма. Вероятно, если бы Лопес брал на себя такое же число турниров, как Карелин, в Токио мы бы его не увидели. Но это лишь предположение. Факт: побед на чемпионатах мира у русского борца почти в два раза больше, чем у кубинца. При этом нельзя сказать, что ЧМ уступает Олимпиаде в сложности. Вероятно, даже превосходит. Пример: Лопес провел в Токио четыре схватки и стал чемпионом, а Карелину, чтобы выиграть ЧМ-1999, понадобилось шесть побед.

Что касается остальных, уже менее значимых соревнований, то и здесь преимущество на стороне Карелина. Чемпионат Европы престижнее, чем американские турниры по греко-римской борьбы, там конкуренция намного выше. Однако Сан Саныч умудрился выиграть 12 таких чемпионатов. Плюс Карелин 11 раз взял золото чемпионата СССР/России, который по сложности ни в чем не уступал чемпионату Европы. В общем, по титулам Карелин не просто не хуже Лопеса — он его превосходит.

2. Доминирование

Тут Карелин лучший не только по сравнению с Лопесом, а по сравнению вообще со всеми борцами — любой весовой категории. Статистика Карелина на взрослом уровне поразительна — 887 побед, 2 поражения. В первый раз он проиграл в 1987-м в финале чемпионата СССР Игорю Растороцкому, во второй — Рулону Гарднеру.

Лопес потерпел намного больше поражений. Он дважды уступал в финалах ЧМ турку Ризе Каяалпу, а статистика личных встреч с Хасаном Бароевым у Михайна и вовсе отрицательная — 2-3 (не считая юниорских турниров). Были и другие неудачи.

Карелина много лет сопровождал имидж непобедимого борца. У Лопеса такой начал появляться только сейчас, когда он на второй Олимпиаде подряд не отдал соперникам ни одного балла. В Лондоне он тоже разнес оппонентов всухую, но через три года проиграл на ЧМ в Лас-Вегасе. Олимпиада в Париже будет через три года, и если Лопес туда поедет, то наверняка в качестве фаворита. Сейчас кажется, что он без особых проблем выиграет и пятую Олимпиаду. Но даже если так и произойдет, все равно Михайн не станет более доминирующим чемпионом, чем Карелин, — настолько велико наследие сибиряка.

3. Оппозиция

На первый взгляд главные соперники в карьере Лопеса кажутся сильнее, чем те, кто противостоял Карелину. Хасан Бароев — олимпийский чемпион, Риза Каяалп — 4-кратный чемпион мира и 9-кратный чемпион Европы. Но это все из-за того, что Карелин не оставлял оппонентам шансов взять золото — везде участвовал и везде выигрывал. Вот и получается, что они не такие титулованные, как Бароев и Каяалп. При том что тяжеловесы-классики конца 80-х и 90-х — Растороцкий (Карелин взял у него реванш в 1988-м), Томас Юханссон, Мэтт Гаффари, Эктор Милиан, Сергей Мурейко, — вне всяких сомнений, очень качественные борцы.

В чем Лопес превосходит Карелина, так это в том, как много поколений он пережил и все равно остается лучшим. Сначала победил ветеранов (у Мурейко выиграл уже на своем первом ЧМ — в Москве в 2002-м), затем разобрался со сверстниками (Бароев, Юрий Патрикеев), потом начал побеждать более молодое поколение (Каяалп, Билал Махов, Хейки Наби), затем — ребят еще моложе (Сергей Семенов). Поразительное спортивное долголетие, а главное — Лопес не регрессирует, а, наоборот, будто становится все сильнее и сильнее.

Итог: Лопес великолепен, но если основываться исключительно на фактах (титулы, доминирование, оппозиция), Карелин по-прежнему величайший борец-классик в истории. Свое мнение на этот счет оставляйте в комментариях — будет интересно прочитать аргументы за и против.