Российский борец Сурков проиграл украинцу Насибову и не смог выйти в полуфинал Олимпиады
07:24
Российский борец Артем Сурков не смог выйти в полуфинал турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 67 кг на Олимпиаде в Токио.
В четвертьфинале Сурков проиграл украинцу Парвизу Насибову со счетом 1:2.
В полуфинале Насибов встретится с победителем поединка Карен Асланян (Армения) — Мохамед Ибрахим Эльсайед (Египет).
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