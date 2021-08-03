Российский борец Сурков проиграл украинцу Насибову и не смог выйти в полуфинал Олимпиады

Российский борец Артем Сурков не смог выйти в полуфинал турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 67 кг на Олимпиаде в Токио.

В четвертьфинале Сурков проиграл украинцу Парвизу Насибову со счетом 1:2.

В полуфинале Насибов встретится с победителем поединка Карен Асланян (Армения) — Мохамед Ибрахим Эльсайед (Египет).