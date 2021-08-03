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Российский борец Сурков вышел в четвертьфинал Олимпиады, Овчарова проиграла в 1/8 финала Игр

06:33
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Российский борец Артем Сурков вышел в четвертьфинал турнира по греко-римской борьбе на Олимпиаде в Токио.

В 1/8 финала турнира в категории до 67 кг у мужчин Сурков победил американца Алехандро Санчо со счетом 10:4. В четвертьфинале россиянин встретится с украинцем Парвизом Насибовым, поединок состоится сегодня, 3 августа.

В 1/8 финала турнира до 62 кг у женщин россиянка Любовь Овчарова проиграла японке Юкако Каваи со счетом 0:10.

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Иван Торопцев все материалы автора

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