Брат и сестра за полчаса по очереди выиграли Олимпиаду. Ими гордится вся Япония

Кто такие Хифумэ и Ута Абэ.

Пока олимпийский турнир по дзюдо — самый событийный на Олимпиаде. Здесь уже был крупный скандал, когда алжирский борец отказался от участия в Играх из-за потенциальной схватки с израильтянином. Здесь корейская девушка для того, чтобы уложиться в вес, подстриглась наголо. А в воскресенье здесь брат и сестра выиграли по золотой медали с разницей в 30 минут.

Сначала золото взяла 21-летняя Ута Абэ — в весовой категории до 52 кг. Она победила француженку Амандин Бюшар. Через две схватки на ковер вышел 23-летний Хифумэ Абэ. Он стал первым в весовой категории до 66 кг, в финале одолев грузина Важи Маргвелашвили.

«Сестра первой выиграла золото, но я не чувствовал никакого давления, так как был полон решимости одержать победу! — заявил Хифуми на пресс-конференции после схватки. — «Будокан» — лучшее место для дзюдо, мне очень хотелось уйти с ковра с гордо поднятой головой. И я сделал это. Моя мечта сбылась. Больше того — сегодня сбылись сразу две мечты. Это главный момент в моей жизни».

«Когда меня спросили, что было труднее — бороться самой или смотреть, как борется мой брат, то все же бороться самой было сложнее, — сказала в свою очередь Ута. — Ключевыми в финале были две вещи — терпеть и не допускать ошибок. У меня это получилось, поэтому я и победила».

Этот трюк — победить на большом турнире в один день — брат и сестра Абэ провернули уже во второй раз. Впервые им это удалось на чемпионате мира 2018 года в Баку. А на чемпионате мира-2019 в Токио — то есть здесь же, на легендарной арене «Ниппон Будокан», — Ута дошла до золота, а вот Хифумэ остановился на полуфинале.

Выросли они в Кобе, в простой японской семье (их отец — пожарный). У них есть старший брат, который тоже занимался дзюдо, подавал надежды, но в итоге перешел в водное поло. Ута занялась дзюдо в пять лет, вдохновившись примером братьев. По ее словам, отец хотел, чтобы она ходила в музыкальную школу, обучалась игре на фортепиано. И Ута ходила в музыкальную школу и обучалась игре на фортепиано, а еще регулярно посещала бассейн. И все же увлечение дзюдо победило — ей очень нравилось бороться. Тем более что Хифуми делал успехи. Поначалу он не был полностью поглощен дзюдо, но поражения от сверстника Наме Набекуры мотивировали его.

Хифуми и Ута борются в остроатакующем стиле, охотятся за победой иппоном. По словам Уты, ее стиль «на 70 процентов сформировался под влиянием брата». «Я всем обязана брату. Если бы не он, даже и не знаю, стала бы я когда-нибудь заниматься дзюдо», — сказала Ута пресс-службе МОК перед стартом Олимпиады в Токио.

И брат, и сестра выиграли огромное количество юношеских турниров, рано стартовали на взрослом уровне — и очень сильно стартовали.

Сейчас у Хифуми помимо золота Олимпийских игр две победы на чемпионатах мира, девять выигранных турниров «Большого шлема» и первое место на турнире «Гран-при» в Ташкенте (2015). Ута же выиграла два чемпионата мира, шесть турниров «Большого шлема», три турнира «Гран-при». Причем на своем первом турнире «Гран-при» она победила в 16 лет — это рекорд.