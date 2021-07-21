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Швеция разгромила США в матче женского футбольного олимпийского турнира

13:58
21 июля. Тефу. Швеция — США. Фото Reuters
21 июля. Тефу. Швеция — США. Фото Reuters
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Сборная Швеции крупно обыграла команду США в матче первого тура группы G женского футбольного олимпийского турнира — 3:0.

Игра состоялась в городе Тефу на арене «Токио Стэдиум». В составе шведок дублем отличилась Стина Блэкстениус, еще один мяч на счету Лины Хуртиг.

Помимо сборных США и Швеции в группе G женского футбольного олимпийского турнира выступают Австралия и Новая Зеландия. Эти команды встретятся сегодня, 21 июля. Начало — в 14.30 (мск).

Олимпийские игры

Группа G

Швеция — США — 3:0 (1:0)

Голы: Блэкстениус, 25 (1:0). Блэкстениус, 54 (2:0). Хуртиг, 72 (3:0).

21 июля. Тефу. Стадион «Токио Стэдиум».

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Иван Торопцев все материалы автора

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  • верните баламошку!!!

    а хде были звёзды по версии NYT: Рапино и Морган?

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  • igost

    тренировались на колени становиться - забыли про футбол

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