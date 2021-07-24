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Великобритания обыграла Японию в матче Олимпиады-2020, на котором отработала российская женщина-судья

15:41
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Сборная Великобритании победила Японию в матче 2-го тура групповой стадии женского футбольного турнира Олимпиады-2020 — 1:0.

Единственный мяч в игре забила британка Эллен Уайт.

Отметим, что главным арбитром на этом матче работала россиянка Анастасия Пустовойтова. Ее ассистентом в этой встрече была другая представительница России, Екатерина Курочкина.

Великобритания опередила Канаду и вышла на первое место в группе E с 6 очками в 2 матчах. Британки гарантировали себе выход в плей-офф олимпийского турнира. Япония идет на третьей строчке в группе с 1 очком.

Олимпийские игры

Группа E

Япония — Великобритания — 0:1 (0:0)

Гол: Уайт, 74.

24 июля. Саппоро. Стадион «Саппоро Доум».

Судья: Пустовойтова (Россия).

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Иван Торопцев все материалы автора

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