Швеция победила Австралию в женском футбольном турнире на Олимпиаде-2020
14:33
Сборная Швеции обыграла Австралию во втором туре групповой стадии футбольного турнира на Олимпиаде в Токио — 4:2.
Матч состоялся в городе Сайтама на стадионе «Сайтама 2002». У шведок дублем отличилась Фридолина Рольфо, по одному мячу забили Лина Хуртиг и Стина Блэкстениус. Все два гола сборной Австралии на счету Саманты Керр.
Швеция лидирует в группе G с 6 очками после 2 матчей. Австралия идет на второй строчке с 3 очками.
Олимпийские игры
Группа G
Швеция — Австралия — 4:2 (1:1)
Голы: Рольфо, 20 (1:0). Керр, 36 (1:1). Керр, 48 (1:2). Хуртиг, 52 (2:2). Рольфо, 63 (3:2). Блэкстениус, 82 (4:2).
24 июля. Сайтама. Стадион «Сайтама 2002».
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