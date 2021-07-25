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Аргентина победила Египет на футбольном турнире Олимпиады

12:56
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Сборная Аргентины обыграла команду Египта во втором туре футбольного турнира на Олимпиаде в Токио со счетом 1:0.

Единственный гол встречи забил Медина на 52-й минуте.

В составе сборной Аргентины играл нападающий Адольфо Гайч, игравший за ЦСКА, и форвард «Спартака» Эсекиэль Понсе.

Аргентина занимает 2-е место в группе С. Египет с одним очком на последнем месте. Австралия занимает первое место в группе. На третьем- команда Испании.

Олимпийские игры

Группа C

Египет — Аргентина — 0:1 (0:0)

Гол: Медина, 52.

Египет: Эль-Шенави, Хегази, М.Хамди, Галал (Махер, 79), Тавфик, А.Хамди (Мохамед, 60), Эль Эраки (Фуад, 46), Эль Фотух, Собхи, Мохсен (Адель, 60), Райан.

Аргентина: Ледесма, Перес, Медина, де ла Фуенте, Браво, Барко (Урци, 62), Макаллистер (Алмада, 89), Вера, Пайеро (Бельмонте, 79), Гайч (Понсе, 62), Де ла Вега.

Предупреждения: Понсе, 72. Бельмонте, 84. Де ла Вега, 84. Перес, 86.

25 июля. Саппоро. Стадион «Саппоро Доум».

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